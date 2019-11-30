Karşıyaka Belediyesi'nin kötü mali durumunu gözeterek, eski dönemden kalma milyon liralık Audi A8 marka makam aracını sattığını geçtiğimiz hafta gazetemizde duyurmuştuk. Bu haberimizin ardından bir okurumuz, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un yine eski dönemden kalma Audi A6 marka aracının fotoğraflarını gönderdi.

Fotoğrafa bakınca gözlerime inanamadım.

Çünkü, ruhsatı belediyeye bağlı İZBAŞ şirketine ait araçtaki 35 HA 1818 şeklindeki plakası siyah resmi plakaydı.

Mevzuat gereği, özel statüdeki belediye şirketlerine ait araçlara belediye tüzel kişiliğine kiralansa bile siyah resmi plaka takılamıyor. Bugün İzmir'de de birçok belediye başkanı, bu nedenle makam araçlarında siyah plaka kullanamıyor.



BEYAZA DÖNMÜŞTÜ



Geçtiğimiz dönem Bornova Belediyesi'nin bu aracıyla ilgili de 'sahte plaka' tartışması çıkmıştı. AK Partili bir Meclis üyesi, aracın siyah plakasının korsan olduğuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine söz konusu araçtan siyah plaka çıkarılıp yerine beyazı takılmıştı. O yüzden fotoğrafı görünce şaşırdım. Konuyu araştırdım, bu araç geçtiğimiz dönem bir süre beyaz plaka kullandıktan sonra yine siyah plakaya dönmüş. Belediyenin eski yöneticilerinden bazı isimlerle konuştum, bunu doğruladılar ve bu aracın plakasının normalde beyaz olması gerektiğini söylediler.



TRAFİK CEZASI KESİLEBİLİR



Ben de konuyu sormak üzere Başkan İduğ'u aradım. İduğ'un geçtiğimiz dönemki bu tartışmadan haberi yokmuş.

"Böyle bir durum olduğunu sizden duyuyorum hemen araştırayım, plaka beyaza dönmesi gerekiyorsa hemen döner. Yasal olarak ne olması gerekiyorsa öyle yaparım" dedi. İduğ bu görüşmemizden 10 dakika sonra bir kez daha aradı ve "Arkadaşlarımız İZBAŞ'la yaptığımız kiralama protokolü çerçevesinde siyah plaka kullanabileceğimizi söylediler. Ama Emniyet'e de soracağım.

Bizden önce bu şekilde kullanılmış.

Gerekirse beyaza dönerim, hatta makam aracını hiç kullanmam. Uyarınız için çok teşekkür ederim" dedi. İduğ'la konuşmamızın ardından halen makam aracında beyaz plaka kullanan belediye başkanıyla görüştüm. O başkanlar da "Kullandığımız araç belediye şirketine ait olduğu için siyah plaka takamıyoruz. Biz de araştırdık ama mümkün değil" dediler. Anlayacağınız, ortada yanlış bir durum var. Başkan İduğ, bu konuyu iyi araştırmalı ve yanlışı düzeltmeli. Yoksa bir çevirmede aracına trafik cezası kesilebilir...



60 KATLI GÖKDELEN BEKLEYECEK



İstanbul'a Zorlu Center gibi marka bir mekanı kazandıran Zorlu Holding'in İzmir Pasaport'ta yapmayı planladığı 250 metre uzunluğundaki 60 katlı gökdelen projesi için buradaki eski tütün depolarını yıkmaya başlaması kentte tartışma yarattı. Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, "186 metre yüksekliğindeki Kadifekale'yi bile geçecek" diyerek projeye karşı çıktı.

Konak Belediye Başkanı Batur ise, "Yasal açıdan baktığınızda her şeyiyle doğru bir karar. Yanlış karar ama hukuken yapılabilecek bir şey yok" dedi. Ben de projeyle ilgili son durumu Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül'e sordum. Yüngül, "Şu an inşaata başlanılması planlanmıyor.

Henüz belli değil. Gelişmelere göre değerlendireceğiz" dedi. Anladığım grup, projeye başlamak için inşaat sektöründeki canlanmanın izleyeceği seyre göre karar verecek. Konuyu takip edenlerin dikkatine sunarım.