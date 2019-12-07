Türkiye'de maalesef kadına şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor.

Her gün yeni bir cinayet veya şiddet haberiyle sarsılıyoruz.

Büyük bölümümüz ise, böyle üzücü bir olay yaşandı mı hemen bu sorunla ilgili çok duyarlı kesiliyoruz. Sosyal medyada ne kadar üzüldüğümüzü anlatan mesajlar paylaşıyoruz. Ancak sonrasında da kulağımızın üstüne yatıyoruz. İlgili kurum ve kuruluşların kadına şiddetin önüne geçmek için yapması gereken işlerin takipçisi olmuyoruz.



SADECE İKİ BELEDİYE AÇTI

Size, İzmir'den çok çarpıcı bir örnek vereceğim.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin "A" bendinde "Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadırlar" deniliyor.

Yani yasa gayet açık ve net.

İzmir'de de Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Ödemiş ve Torbalı olmak üzere nüfusu 100 bini geçen tam 13 ilçe var. Yani bu 13 ilçedeki belediyeler sığınma evi açmak zorunda. Ancak gelin görün ki, bunlardan sadece Bayraklı ve Ödemiş'te belediyelere ait sığınma evi bulunuyor.

11 belediye ise, yasa hükmüne rağmen ipe un sermiş halde. Bu ilçelerden Bergama'da konuk evi için yer arayışının başladığı belirtiliyor. Karşıyaka Belediyesi'nin de, işletemediği kadın sığınma evini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na devretmek için çalışma yaptığı yönünde haberler kamuoyuna yansıdı.



BAŞKANLARA AÇIK ÇAĞRI

Buradan sığınma evi olmayan 11 ilçenin belediye başkanları Mustafa İduğ (Bornova), Utku Gümrükçü (Çiğli), Halil Arda (Gaziemir), Muhittin Selvitopu (Karabağlar), Cemil Tugay (Karşıyaka), Rıdvan Karakayalı (Kemalpaşa), Abdül Batur (Konak), Hakan Koştu (Bergama), Serdar Aksoy (Menemen), Erhan Kılıç (Buca) ve İsmail Uygur'a (Bergama) çağrıda bulunuyorum: Biliyoruz ki, Selvitopu haricinde tamamınız bu dönem ilçelerinizde göreve yeni geldiniz. O yüzden belediyelerinizin yıllardır sığınma evi açmamasının birinci derecede sorumlusu henüz sizler değilsiniz. Ancak, işbaşında artık siz varsınız. Lütfen, bu yasal görevinizi en kısa sürede yerine getirin...



HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR

Bir sözüm de İzmirlilere... İzmirliler de belediye başkanlarının bu görevlerini yerine getirmelerinin takipçisi olmak zorunda. Ancak, kadın sığınma evi sorununu bugüne kadar gündeme getiren ve bu işin takipçisi olan kişi sayısı maalesef bir elin parmakları kadar bile değil. Bu konuda AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ'ın çabası ise, kayda değer. Bu sorunu sık sık gündeme getiriyor ve belediyeleri göreve çağırıyor. Bir de Bayraklı Belediyesi İzmir 'metropolde sadece bir ilçe belediyesinin kadın sığınma evi olduğu' gerçeğini geçtiğimiz günlerde yayınladığı basın bülteniyle duyurdu o kadar. Nasıl bu sığınma evlerinin açılması yasa gereği belediye başkanların göreviyse, biz İzmirliler de bu işin takipçisi olmak zorundayız.