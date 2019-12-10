İzmir günlerdir Zorlu Holding'in Pasaport'a yapacağı gökdelen projesini tartışıyor. Meslek odalarınca 3 kez dava açılan ve tüm bu yargı sürecinin sonunda vize almayı başaran proje, kentte daha önce de benzeri tüm yatırımlara "İstemiyoruz" dediklerini çok iyi bildiğimiz kesimler tarafından hedefe konuldu.

Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yeni Asır'a kritik bir açıklama yaptı ve "Burada yasal bir kazanım var. Bu kadar büyük yatırım yapacak birini küstürmemek lazım, burnundan getirmemek lazım" dedi.



Sen misin bunu söyleyen?

Sosyal medyada klavye oynatanlar başta olmak üzere Soyer'e tepki gösteren gösterene... Nasıl böyle söylermiş, gökdelene karşı çıkması gerekirmiş, bu sözleriyle tam bir hayal kırıklığı yaşatmışmış...



İZİN VERENLER ORTADA

En son dün Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi bir açıklama yaptı ve yargıdan onay almış projenin yasal olmadığını öne sürerek, Soyer'in açıklamalarını 'talihsizlik' olarak nitelendirdi.



Ben ne Soyer'in ne de Zorlu Holding'in avukatıyım... Ancak gazeteciyim ve bir gazeteci olarak burada gördüğümü objektif olarak söylemem gerekiyor...



Yahu bu proje 2008'den beri gündemde... Şirket buradaki araziyi yeni almadı, projeyi yeni ortaya koymadı. CHP yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Konak Belediyesi'nin bu süreçteki başkanları Muzaffer Tunçağ, Hakan Tartan ve Sema Pekdaş ile ilgili imar planlarına 'evet' diyen meclis üyeleri bu projenin önünü açan kişilerdi. Şirkete inşaat ruhsatı da 2018'de Sema Pekdaş tarafından verildi.



ONLARA SÖZ SÖYLEMEDİLER

Ancak o dönem onlara kimse çıkıp da tek kelime etmedi. Projeyi seçim sonrası elinde bulan Soyer ise, "Bu kazanılmış hak, yatırımcıyı küstürmeyelim" deyince hedefe konuluverdi. Kusura bakmayın ama madem gökdelene bu kadar karşısınız o zaman buranın önünü açan planları yapanlara da çıkıp birer laf söyleyecektiniz. Projeye karşı o zaman kamuoyu oluşturmaya çalışacaktınız. İş işten geçtikten sonra şimdi bu projenin önüne geçmek kente yatırım yapacakları ürkütmekten başka hiçbir işe yaramaz.



Burada Zorlu Holding de suçlu değil... Neticede buraya on milyonlarca lira para yatırıp arazi aldı, proje hazırlattı ve 3 dava sonunda yargıdan onay aldı, hiçbir zaman saman altından su yürütmedi. Her şey kamuoyunun gözü önünde oldu. Buraya izni CHP'li belediyeler verdi. Holding, şimdi buraya yüz milyonlarca dolar yatırım yapmak istiyor. Burası binlerce kişiye iş imkanı da sağlayacak.



YATIRIMCIYA İHTİYAÇ VAR

Şehrin merkezinin gökdelenlerle doldurulması tabii ki genel anlamda doğru bulunmayabilir ancak bu saatten sonra bu yatırımı durdurmak da "Kente yatırımcı gelmesin" demekten başka anlam taşımaz. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Bu proje Konak'ın kalbine hançer gibi saplanacak" demişti ya bence asıl yargı sürecinin ardından bu yatırımı durdurmak kente hançer saplamak olur.



İzmir'in kabuğunu kırması için önce yatırımcıya ihtiyacı var...