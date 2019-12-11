Zorlu Holding'in İzmir Pasaport'a yapacağı ve iddiaya göre 60 kat olacağı belirtilen gökdelen günlerdir konuşuluyor. Konak Belediyesi Başkanı Abdül Batur, projeye karşı çıkarken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yatırımcının kazanılmış hakkı, küstürmemek, burnundan getirmemek lazım" diyerek hukuktan vize alan projeye sıcak bakıyor. Biz de görüşümüzü dün bu köşede dile getirmiş ve "Bu saatten sonra bu projenin engellenmesi İzmir'i hançerlemek olur" demiştik.



MANİDAR AÇIKLAMA

Soyer'den en son projeyle ilgili "İçime sinmiyor, ben bunun iptali için elimden geleni yapacağım diyerek yalan söylebilirdim ama doğru söyleyerek hedef tahtası olmayı göze aldım. Yalan söylemek istemiyorum. Bu memlekete söylenebilecek yalan en büyük hatadır" şeklinde bir çıkış geldi. Bu sözler çok manidar... Çünkü, Başkan Batur daha birkaç gün önce aynen "İçime sinmiyor, gerekli hukuksal çalışmayı başlattık, kanunlar çerçevesinde ne gerekiyorsa yapacağız" ifadesini kullanmıştı. Soyer'in belki niyeti Batur'a bir göndermede bulunmak olmayabilir ama sözlerini başka türlü yorumlamak da mümkün değil gibi...



CEMİL BAŞKAN, ÖNCE İŞÇİNİN HAKKINI VER!

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi ile babası 4. evre kanser ve oğlu da işitme engelli olan 22 yıllık Kent A.Ş. çalışanı Fatih Küçükaslan'ı kapının önüne koydu. Üstelik, Küçükaslan'a 'Seni şu yüzden işten çıkarıyoruz" diye bir açıklama bile yapılmadı. Kıdem tazminatı da ödenmeyen Küçükaslan, işsizlik maaşı alacağı sürenin sonunda kendi sigortası üzerinden kemoterapi gören eşini nasıl tedavi ettireceğini kara kara düşünüyor. Öte yandan oğlunun duyabilmesi için 16 bin liraya aldığı işitme cihazı için kalan son 8 bin lirayı nasıl ödeyeceğinin hesabını yapıyor.



TEK BİR CEVAP VEREMEDİ

Yeni Asır olarak vicdanları sızlatan bu olayı geçtiğimiz Pazar günü 'Vicdansızlar' başlığıyla manşetimize taşıdık. Bu haberimize tek bir cevap bile veremeyen CHP'li Başkan, dün bir tweet atarak, 'İnsan Hakları Birimi' kurduğunu duyurmuş. Ayrıca İzmir Barosu iş birliğiyle hayata geçirdikleri Hak Merkezi'nin açılışını yaptıklarını belirtmiş...



ÇALIŞANIN HAKKINI VERİN

Sayın Tugay...

Siz önce bir doktor olarak bu kadar hastalıkla boğuşan 22 yıllık çalışanınızı sorgusuz sualsiz ve gerekçesiz nasıl kapı önüne koyduğunuzu açıklayın ve 22 yıllık kıdem tazminatı hakkını verin ki sizin bu tür merkezler açarken samimi olduğunuzu düşünelim! Siz kendi çalışanınızın hakkını vermiyorsanız, Karşıyakalı'nın hakkını nasıl savunacaksınız?



ABD'YE TRİBÜN SATIŞI BEKLİYOR

Geçtiğimiz haftalarda İzmir'in Çiğli ilçesindeki üretim üssü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin (İAOSB), uzun süredir üretime kapalı olan ATAER Enerji santralinin tribünlerinin satışı için ABD'lilerle görüşüldüğünü yazmıştım. AOSB yönetimi, genel kuruldan bu satış görüşmeleri için yetki almıştı. Ancak aradan geçen süreçte satış gerçekleşmedi. Aldığım bilgilere göre, ABD'li firma finansmanla ilgili bir sıkıntı yaşamış. AOSB, firmaya alım için verdiği süre 12 Kasım'da dolmasına rağmen firma ödemede bulunmayınca satış da yapılmamış. Kulislerde ABD'lilerin ödeme yapması halinde satışın gerçekleşebileceği konuşuluyor.

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