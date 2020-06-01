Görünen o ki, İzmir'in önümüzdeki günlerde en önemli gündem maddelerinden biri Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda olacak. Çünkü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyadaki çirkin paylaşımları ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili skandal sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma hızlandı. Arda ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da geçtiğimiz hafta içerisinde İzmir Cumhuriyet Başsavclığı'na şikayette bulunmuştu. Edindiğim bilgiye göre, şimdi bu iki soruşturma birleştirilecek.



'BEĞENİ' YAPANLARIN İFADESİ

Öte yandan bu skandal paylaşımları ortaya çıkaran Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, avukatların bu şikayetinin ardından savcılıkça geçtiğimiz Cuma günü yeniden adliyeye çağırıldı.

Atmaca, konuyla ilgili yeniden ifade verdi.

Bu arada önemli bir gelişme daha olduğunu öğrendim. Buna göre Arda'nın bu skandal paylaşımlarıyla ilgili sosyal medyada 'beğeni' yapanlar da savcılık tarafından bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağırıldı.



ARDA DA ATAĞA GEÇTİ

Arda, söz konusu paylaşımları zaten kendisi de kabul etmişti. Arda, Atmaca'nın meclis toplantısında bu paylaşımları gündeme getirmesi üzerine "MİT elamanı gibi çalışmışsınız, teşekkür ediyorum. Elinizdeki belgelerin hepsini Cumhuriyet Savcılığına verin. Ceza almazsak o zaman konuşuruz.

Ceza alırsak buraya kayyum atanır" ifadesini kullanmıştı. Arda, bugüne kadar konuyla ilgili medyada çıkan haberlerden hiçbirini tekzip de etmedi. Bu arada Arda da kamuoyu oluşturmak için harekete geçti. Arda, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek.

Bu çerçevede bugün Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na ziyarette bulunacak.

Arda, bu soruşturma nedeniyle görevden alınır mı alınmaz mı, alınırsa yerine kayyum mu atanır yoksa Meclis içinden bir başkan mı seçilir önümüzdeki süreçte göreceğiz.



SOYER, KÖY-KOOP İÇİN 12 YILLIK PARTNERİNİ EKARTE Mİ EDECEK?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, eşi Neptün Soyer'in Başkanlığını yaptığı İzmir Köy-Koop bünyesindeki 104 kooperatifi destekleyeceklerini açıklamasının ardından "Peki Köy-Koop bünyesinde yer almayan kooperatifler ne olacak?" sorusu gündeme gelmişti. Ben de bunu Başkan Soyer'e sormuş ve "Tabi ki onları da destekleyeceğiz ama bir çatı örgütle yürümek daha doğru" şeklindeki cevabını da bu köşede yayınlamıştım. Soyer'in bu sözünde gerçekten samimi olup olmadığı önümüzdeki günlerde belli olacak.



ALIMLARINI ZATEN AZALTMIŞTI

Çünkü, Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de örnek alınan "Süt Kuzusu" projesini partner olarak 12 yıl önce birlikte hayata geçirdiği Tire Süt Kooperatifi'yle 6 aylık periyotlar halinde yaptığı son sözleşme bu ay sona eriyor. 2 bin üreticisi ve 450 çalışanı olan Tire Süt, İzmir Köy-Koop'a üye olmasına rağmen bu birlikte aktif bir çalışma yapmıyor. Soyer de göreve geldikten sonra Tire Süt'ten alımların önemli bölümünü Köy- Koop üzerinden başka yerlerden yapmaya başlamıştı. Bu arada seçim öncesi, siyaset dışı bir isim olan Tire Süt Başkanı Mahmut Eskiyörük'ün yeniden aday olmayacağını açıklayan Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'na destek veren açıklamaları da siyaseten manipüle edilmişti. Soyer'in Tire Süt ile sözleşmeyi yenileyip yenilemeyeceği net değil. Bakalım Soyer, "Köy-Koop dışındaki kooperatifleri de destekleyeceğiz" sözü çerçevesinde mi hareket edecek yoksa kusursuz işleyen bir modeli hayata geçirdiği 12 yıllık partnerini, Köy-Koop'a destek için tamamen devre dışı mı bırakacak? Bırakırsa da bunu hangi gerekçelerle izah edecek?