CHP yönetimindeki Bornova Belediyesi'nde dün şok bir istifa yaşandı. İlçe siyasetinde etkili olan İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın Belediye Başkan Yardımcısı olan kardeşi İbrahim Ulaş Polat, sosyal medyadan da bir mesaj yayınlayarak istifa etti.

Bu istifanın perde arkasını araştırdım.

CHP İzmir'de birçok gelişmede olduğu gibi bu işin altından da yine çok bildik bir isim çıktı! Evet... O isim, CHP'nin İzmir'deki siyasi patronluğu için bulduğu her fırsatı değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'dan başkası değil...



İDUĞ'LA YAKINLAŞTI

İzmir'de Çiğli, Buca ve Çeşme'de kendi ekibinden isimleri belediye başkanı seçtirten, ayrıca CHP'deki il ve ilçe kongreleri sürecinden de güçlenerek çıkan Özkan, son dönemde Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u da kendi safına çekmede önemli mesafe kat etti. Bu yakınlaşmanın ardından İduğ, kendisini yerel seçim öncesi başkan adayı yaptırmak için mücadele veren Mahir Polat ve Kamil Okyay Sındır'dan uzaklaştı.

İlk kırılma CHP'nin ilçe kongresi sürecinde yaşandı. İduğ, Polat ve Sındır ile ayrışarak Özkan ile birlikte Ertürk Çapın'ı destekledi.

Polat ise desteğini Gürol Türkmentepe'ye verdi. Sonuçta ipi göğüsleyen İduğ ve Özkan'ın adayı Çapın oldu.



'SOYER'LE UZAKLAŞTI' İDDİASI

Bu arada kulislerde İduğ'un, Özkan'ın İzmir'in siyasi patronluğu konusunda çekiştiği Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den de uzaklaştığı iddiaları konuşulmaya başlandı. Hatta İduğ'un bazı ortamlarda "Tunç Soyer söz verir, Mustafa İduğ yapar" şeklinde söylemlerde bulunduğu da öne sürülüyor. İşte bu da Soyer'le birlikte hareket eden Polat ile İduğ arasındaki ayrışmayı körükleyen bir başka unsur oldu. Sonunda ipler geçtiğimiz aylarda tamamen koptu.



KARDEŞ POLAT İSTİFA ETTİ

Bu da 'istifa' getirdi. İduğ'un seçimin ardından Başkan Yardımcısı yaptığı Mahir Polat'ın kardeşi İbrahim Ulaş Polat, bu görevinden istifa etme kararı aldı. Aldığım bilgiye göre yaklaşık 2.5 ay önce istifasını hazırlayan İbrahim Ulaş Polat, araya Kovid-19 pandemi süreci girince bu kararını erteledi. Önceki gün 1 Haziran'dan itibaren normalleşmenin başlayacağının duyurulmasıyla da bu kararını resmiyete döktü. Polat'ın sosyal medyada yayınladığı istifa mesajında nezaketen de olsa İduğ'a teşekkür etmemesi dikkat çekti.

Özkan, bu gidişle İzmir'deki başka ilçelere de bayrağını dikmeye devam edecek gibi gözüküyor. Özkan'ın nihai hedefi ise, daha önce de belirttiğim gibi 2024'te Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak...



PORTAKAL'IN KAÇAK SUNDURMASI NE OLDU?

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki kaçak villası için yıkım süreci hızlandı. Bu süreçte Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın Seferihisar'daki çiftliğinde kaçak olduğu bildirilen 40 metrekarelik sundurma ile ilgili sürecin ne olduğunu araştırdım. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde Seferihisar Belediyesi'ne bu yapı için 3194 sayılı kanun çerçevesinde gerekli işlemin yapılması, yani yıkılması için yazı göndermişti.

Aldığım bilgilere göre, belediye İl Müdürlüğü'ne söz konusu yapının ruhsatlandırma çalışmasının sürdüğü yönünde bir cevap gönderdi. Yani, bu sundurma yıkılacak mı yoksa bazı bölümleri kaldırılıp ruhsat alabilecek hale mi getirilecek şeklinde muallakta kalan bir durum oluştu.



YETİŞKİN'İN CEVABI ŞAŞIRTTI

CHP'li Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i aradım. Yetişkin, "Bize İl Müdürlüğü'nden bir yazı ulaşmadı" deyince şaşırdım. "Olur mu, ulaşmış hatta siz bu yazıya cevap bile vermişsiniz" dedim. O da "Memurlar bana gelmeden başkan yardımcıları düzeyinde bir cevap vermiş olabilir. Benim haberim yok" dedi. Yetişkin'in bu sözlerinden sonra bu yıkım işinin ağırdan alındığı yönündeki kuşkularım haklı olarak daha da arttı.