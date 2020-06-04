Yeni Asır'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka'daki opera binası inşaatında 102 milyon liranın nasıl buhar olduğunu ortaya koyan dünkü manşeti gündem yarattı.



Haberimizde ortaklık kurduğu Avusturyalı bir firmanın iş bitirme belgesiyle ihaleyi kazanan Ankaralı Çağdan Mühendislik firmasının daha sonra yeterlilik taşımamasına rağmen 429 milyon liralık işi nasıl Büyükşehir'den tek başına devraldığını ortaya koyduk.



ANKARALI FİRMALAR AKIN ETTİ

Bence bu ortaya çıkan manzaranın oluşturduğu damla ile İzmir'de artık bardak taşmıştır. İzmir Büyükşehir'in ihalelerinin önemli kısmının Ankara ve özellikle de Çankaya merkezli firmalar tarafından alınmasının arkasındaki gerekçe veya sır bir şekilde açıklığa kavuşturulmalıdır.

Büyükşehir'in eski Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun 2014'te Ankara'daki CHP'li Çankaya Belediyesi'nden Buğra Gökçe'yi transfer edip genel sekreter yapmasının ardından yaşanan süreçte Ankaralı firmaların İzmir'deki etkisinin hızla arttığı görülüyor. Ankaralı firma ve işadamlarının İzmir Büyükşehir'den art arda ihale ve iş almaya başlaması dikkat çekiyor. Bunun birçok örneği var.

Mesela, 1 milyar lirayı geçen bir bütçeyle yapılmakta olan Narlıdere Metrosu'nu Ankaralı bir firma inşa ediyor.



ADETA YATIRIM DEHASI!

Balıkçılar Meydanı projesi ihalesini de Çankayalı bir firma almıştı. Üstelik projeyle ilgili çeşitli iddialar da havada uçuştu.

Gazetemizde geçtiğimiz günlerde köşe yazarımız Erhan Çalışkan'ın imzasıyla dizisini yaptığımız Agra Kent Hizmetleri şirketi ve sahibi Özgür Aktepe olayı var ayrıca. Gökçe İzmir'e geldikten sonra her nasılsa CHP Ankara İl eski Başkan Yardımcısı Özgür Aktepe'nin de aklına başkentten gelerek İzmir'de iş yapmak geliyor. 2015 yılında İzmir'de Agra Kent Hizmetleri'ni kuruyor ve Büyükşehir'den art arda iş almaya başlıyor. Aldığı bu işleri görünce Aktepe'nin İzmir'e yatırım kararı alarak ortaya koyduğu 'müthiş dehayı' takdir etmemek mümkün değil!

Şimdi gündemde olan opera binası ihalesinde de başrolde yer alan Çağdan Mühendislik firmasını da araştırınca karşımıza aynı manzara çıkıyor.

İş bitirme belgesini kullandığı ortağı çekip gitmesine ve kendisi de ihaledeki 'opera sahnesi yapma' şartını taşımamasına rağmen Büyükşehir'den işi tek başına devralan bu firma da ne tesadüf ki Ankara Çankayalı...

Buğra Gökçe



SORULARA YANIT BEKLİYORUM

Buradan yeni Başkan Tunç Soyer'i de ikna ederek Genel Sekreterlik koltuğunu korumayı başaran Buğra Gökçe'ye soruyorum. Tabii ki, hakkıyla alındıktan sonra kimsenin aldığı ihalede kimsenin gözü olamaz. Neticede burada açık ihale yapılıyor ve firmalar da girip verdikleri teklifle işi alıyorlar. Ancak Sayın Gökçe, sizin Çankaya'dan İzmir'e gelmenizin ardından Ankaralı firmaların Büyükşehir ihalelerinde elde ettiği bu ağırlık neyden kaynaklanıyor?



BUNLAR HEP TESADÜF MÜ?

Sizce bu tesadüf mü? Siz, çok dikkat çekici olan bu durumu nasıl yorumluyor ve açıklıyorsunuz? Sizce bu işin sırrı nedir?

Bunun sizinle herhangi bir ilgisi var mı, yok mu? Merak ettiğim bu sorular için sizden cevap bekliyorum...

Yanıtlarınızı da burada yayınlamaya hazırım. Bakalım yanıt verecek misiniz?