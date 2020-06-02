İzmir dün yine 'klasik' günlerinden birini yaşadı. Birkaç saat yağmur yağdı ve kent yine İtalya'nın sular altındaki kenti Venedik'e döndü. Maalesef 25 yıldır birçok Büyükşehir Belediye Başkanı geldi geçti ama hiçbiri İzmir'in bu makus talihini değiştiremedi.

Peki bir yılı aşkın süredir görevde olan yeni Başkan Tunç Soyer, bunu başarabilecek mi?



YİNE LAY LAY LOM

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz denir ya... Soyer'in de şu 1 yılı aşkın süredir su baskınları için yaptığı çalışmalara bakınca maalesef umut veren bir tabloyla karşılaşamıyoruz.

Soyer, göreve geldiği ilk aylarda, Seferihisar'da yaptığı 10 yıllık belediye başkanlığı dönemi için "Lay lay lom ile geçmiş" tabirini kullanmıştı. Halkla ilişkiler, yardım ve sosyal faaliyetler açısından bir şey diyemem ama altyapı yatırımları açısından değerlendirdiğimizde Soyer'in, şu 1 yılı aşkın süreyi de 'lay lay lom' ile geçirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.



DOĞRU DÜZGÜN ÇALIŞMA YOK

Niye böyle dediğimi size, çarpıcı bir örnek ile açıklayacağım. Soyer'e bağlı İZSU, geçtiğimiz 25 Kasım'da bir açıklama yaptı. Kurumun internet sitesinde hala duran bu açıklamaya göre İZSU, su baskınlarını önlemek için İzmir'in nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu merkez ilçelerde birleşik sistem olarak inşa edilmiş kanalizasyon sistemini ayrıştıracaktı. Bu çerçevede 5 havzada 373 kilometre uzunluğunda yağmur suyu kanalı yapılacaktı.

Böylece şiddetli yağışların görüldüğü dönemlerde sistem kapasitesini aşan suların kanallardan taşarak derelere ve İzmir Körfezi'ne ulaşması önlenecekti.

Aynı proje kapsamında yerleşim alanlarının hemen üzerindeki ormanlık alanlara yaklaşım kanalları inşa edilecekti.

Böylece ormanlık arazilerden bir anda gelen yağmur sularının yerleşim alanlarına girmesiyle oluşan su baskınlarının önlenmesi sağlanacaktı.



SULAR KONTROLE ALINACAKTI

Kuşaklama kanalları, yağmur sularını yerleşim alanlarına ulaşmadan en yakın dereye veya kanallara iletecekti. Yine bu kapsamda topoğrafyanın aniden düzleştiği bölgelerde yüksek noktalardan şiddetli bir şekilde gelen yağmur sularının kontrollü bir şekilde dere ve yağmur suyu kanallarına iletilmesi için yağmur suyu depolama tankları yapılacaktı. Bu çalışmanın uygulama projelerine 2020 yılı içinde başlanacaktı.

Ayrıca projenin ikinci aşaması kapsamında ise yine 2020 yılı içinde Güney Batı Kolektör Havzası'na dahil olan bölgelerde 358 kilometrelik tam yağmur suyu ayrıştırmasına yönelik yağmur suyu uygulama projesi hazırlanacaktı.



UMARIZ BAŞKAN BİZİ YANILTIR

Peki bu açıklama üzerinden 6 ay geçti, 2020'nin yarısına geldik. Ortada yapılmış bir iş var mı? Maalesef birkaç ufak tefek çalışma dışında şu ana kadar hiçbir şey yapılmış değil. Koca 6 ayda bir arpa boyu yol alınamadı. İşte dün hem de yaz günü yağan yağmurda İzmir yine sular altında kaldı. Bu manzara, açıkçası bu şehirde 21 yıldır gazetecilik yapan biri olarak beni yine karamsarlığa itti. Umarız Soyer, bu konuda ümit vermediğini söyleyen bizleri yanıltır ve 6 ay önce açıklanan bu projeye bir an önce başlar. ve 4 yılda bu işi tamamlar.