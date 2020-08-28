İzmir'de son günlerde trafiği rahatlatmak adına 'farklı mesai saatleri' uygulamasına geçilmesi talebi konuşuluyor.

Bu uygulamayla çalışanların aynı anda değil de farklı zaman dilimlerinde çalışmasıyla işe gidiş geliş saatlerinin değişeceği ve böylece trafik yükünün azalacağı düşünülüyor. Tabii bunun toplu taşıma araçlarında sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğu da azaltması öngörülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de dile getirdiği öneri İzmir Valiliği'nin de gündeminde...



KÖŞGER: ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Konuyu dün İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile konuştuk. Bu uygulama üzerinde çalıştıklarını açıklayan Köşger, "Biz böyle bir çalışmayı daha önceden başlatmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle esnek çalışma modeli de getirildi. Onunla birlikte birbirini tamamlayacak şekilde bir çalışma yürütüyoruz.

Pandemi dolayısıyla toplu taşıma araçlarında yoğunluk istemiyoruz, o nedenle farklı mesai uygulaması olabilir" dedi.

Umarız bu uygulama hayata geçer. Ancak, bu sadece Valiliğin kamu kurum ve kuruluşları için bu uygulamayı hayata geçirmesiyle olmaz. Buna İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası başta olmak üzere özel sektörü temsil eden kuruluşların da katılıp üyelerini böyle bir uygulamaya geçmeye ikna etmeleri gerekir.



HALİL ARDA, CHP'DEN İSTİFA EDER Mİ?

Yeni Asır'ın Gaziemir Belediyesi'nde CHP'li Başkan Halil Arda'nın eşi Deniz Arda'nın 'onursal koordinatör' sıfatını kullandığı ve hatta bu sıfatla kartvizit bastırıp dağıttığını ortaya çıkaran haberi haftanın en çok konuşulan konusu oldu. Sosyal medyada hala 'onursal koordinatör' espirileri yapılmaya devam ederken CHP İl Başkanı Deniz Yücel, "Tepkiler haklı. En kısa sürede yanlıştan dönülecek" açıklaması yaptı.



ÇİFTE STANDART SERZENİŞİ

Öğrendiğime göre, Arda bu açıklamaya çok bozulmuş... CHP'li belediye başkanının yakın çevresine, "CHP'li başka belediyelerle ilgili de eş, dost, akraba istihdamı haberleri çıktı. Ancak İl Başkanı kalkıp onlarla ilgili bugüne kadar tek bir açıklama yapmadı. Şimdi ise beni yalnız bıraktılar. Çifte standart uyguluyorlar" diye dert yandığını öğrendim. Hatta Arda'nın "Benimle uğraşmaya devam ederlerse CHP'den istifa etmeyi bile düşünebilirim" dediği de kulağıma geldi.



YOKSA ÜSTÜ KAPALI REST Mİ?

Arda istifa eder mi edebilir mi? Zannetmiyorum.

Ancak belki de bu sözü bir şekilde il yöneticilerinin kulağına gider ve kendisinin üzerine daha fazla gelmezler hesabı da yapıyor olabilir. Yalnız Arda, 'çifte standart' serzenişinde sonuna kadar haklı. Arda'nın yaptığı yanlış ancak kızı ve yeğenlerini işe yerleştirip müdür yapan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan başta olmak üzere diğer bazı CHP'li belediye başkanlarının yaptığı da yanlıştı. Arda'ya haklı olarak tepki gösteren Deniz Yücel, aynı tepkiyi İlkay Girgin Erdoğan gibilere de gösterebilmeliydi...



VIZ GELİP TIRIS MI GİTTİ?

Öte yandan Arda'nın katıldığı bir etkinlikle ilgili dün sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar dikkatimi çekti. Eşi Deniz Arda yine yanındaydı. Deniz Hanım'ın 'Onursal Koordinatör' sıfatını kullanmadıktan sonra eşine destek vermesinden tabii bir şey olamaz. Fakat o fotoğrafları görünce aklıma Arda'nın skandalın ardından gelen tepkiler için söylediği "Vız gelir tırıs gider" sözü de gelmedi değil. Acaba bu kadar tepki Arda çiftine gerçekten vız gelip tırıs mı gitti, aynı tas aynı hamam devam mı edecekler?