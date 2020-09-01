CHP'de maalesef siyaset ekipçilik üzerine kurulmuş durumda. İzmir örgütünde bu durum daha da katı bir şekilde işliyor. Balık baştan kokuyor. Çünkü İzmir'de ekipçiliği yapanların başında Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ve ekibi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Vekili Mustafa Özuslu ile İl Başkanı Deniz Yücel geliyor. Düşünün İl Kongresi'nde Genel Başkanın "Listeyi birlikte hazırlayın" talimatına rağmen İl Başkanı Yücel, yönetim kurulu aday listesini son ana kadar Soyer'den gizli tuttu. Böylece kendi ekiplerine yakın isimleri yönetime soktu. Yani madalya kazanılacak bir iş yaptı!



CHP VE İZMİR'E YAKIŞMADI

Maalesef üstteki 'abiler' kıyasıya bir ekipçilik yarışına girince bunun alttaki gençlere yansıması da çok kötü oldu... İşte haftasonu yaşanan olaylar... İl Gençlik Kolları Kongresinde kavga çıktı. 'Abile-rinin' il ve ilçe kongrelerinde birbirlerine entrikalar çevirdiğini gören ve doğal olarak kendilerini de ekipçiliğe şartlandıran genç-ler, sonuçlar açıklanınca kavgaya tutuştu. Bu olayların çıkmasında da başlıca rolü gençlerin seçimlerine de burnunu sokan büyükler oynadı. CHP'li gençler birbir-leriyle kavga ettikleri yetmezmiş gibi bir de kongreyi izleyen gazetecilere saldırdı. Arkadaşlarımızın telefonlarını gasp ettiler, çektikleri fotoğrafları zorla sildirttiler, ekip-manlarını parçaladılar. Yapılan tam bir eş-kıyalıktı. CHP sürekli Atatürk'ün yolundan gittiği iddiasında bulunuyor... Allah aşkına bu mu Atatürkçülük? Bu mu Ulu Önder'in Cumhuriyeti emanet ettiği gençlik?



YÜCEL'DEN TİMSAH GÖZYAŞLARI

İl Başkanı Yücel de olayların ardından çıkıp "Bu arbedenin yaşanmasına ve gazetecilere yönelik saldırılara sebep olanları tek tek tespit ederek gerekli disiplin sürecini başlatacağız. Gazetecilere yapılan saldırı asla kabul edilemez ve bu kimsenin yanına kar kalmayacak" deme lütfunda bulundu! Geçiniz bunları Deniz Bey! Siz çocuk mu kandırıyorsunuz? Bu gençler siz ve sizin gibi ekipçilik yapan büyüklerin eseri... Siz önce kendiniz için özeleştiri yapın, "Gençlere kötü örnek olduk" deyin...



BU SÖZLERLE KAPATAMAZSINIZ

Hem burada olay çıkmamasını sağlamak sizin en başta gelen görevlerinizden birisi... Orada evsahibi İl Başkanı olarak aslında sizdiniz ve güvenliği sağlamak da sizin görevinizdi. Gazeteci arkadaşlarımız CHP'nin ve sizin misafirinizdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, dün saldırıya uğrayan gazetecilerle birlikte yaptığı açıklamada "Olayı 'Birkaç kendini bilmez kişinin yaptığı provokasyon' sözleriyle açıklamak ve geçiştirmek mümkün değildir ve asla kabul edilemez" diyerek siz ve sizin gibilere üstü kapalı çok yerinde bir mesaj verdi. Evet, biz gazeteciler bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Gerekirse CHP İl Merkezi önünde protesto eylemi bile yapmaya hazırız. Gençleri bu hale düşüren abileri de artık kendilerine bir çeki düzen versin. Siyaseti kendileri ve ekipleri için değil ülkeleri için yapsınlar.