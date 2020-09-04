İzmir Enternasyonel Fuarı bugün 89. kez kapılarını açacak. Ancak, Kültürpark'ın dün Yeni Asır olarak manşetten ortaya koyduğumuz içler acısı hali bu açılışı buruk hale getiriyor. Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi bir pazar yeri haline getirdiği Kültürpark'ı yeniden düzenleme işini eline yüzüne bulaştırdı.

Bir zamanlar ünlülerin İEF'de sahne aldığı simge mekanlar 9 aydır harabe halde dururken etrafları da çirkin dev levhalarla çevrilmiş durumda. Kültürpark bu haldeyken İEF'nin açılması çok üzücü.

Türkiye'nin gözbebeği İzmir ve İEF bu hallere mi düşecekti!



YENİ ASIR DOĞRUYU SÖYLÜYOR

Dünkü manşetimiz ve bu köşede Kültürpark'la ilgili kaleme aldığımız yazının ardından İzmir gönüllüsü kimliğiyle tanınan ve aynı zamanda İzmir Atatürk Ormanı-Kültürpark'ı Koruma ve Anıt Yaptırma Derneği Başkanlığını da yürüten Sancar Maruflu'dan bir mesaj aldım.

"126 yıllık İzmir gazetesi Yeni Asır, bizim muhataplarına söyleyemediklerimizi söylüyor... Çok acı ve hüzün içindeyim" diyen Maruflu, Başkan Soyer'le ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Soyer'in özellikle çevresindeki danışmanlarla ilgili düşüncelerini biraz daha netleştireceği umuduyla Maruflu'nun uyarılarını buradan paylaşıyorum.



DAR GÖRÜŞLÜ DANIŞMANLAR

"Soyer maalesef gelen eleştirilere anlamsız bir şekilde direniyor, İzmir'i tanımayan ve bu nedenle dar görüşe sahip danışmanları kendisine doğruları her halde anlatamıyor" diyen Maruflu, şu ifadeleri kullandı: "Gereksiz takıntıları ve inatları var. Halka rağmen, halk için belediyecilik olmaz. Ben yaptım oldu zihniyetini İzmir gibi özgür düşünceli insanlar kabul etmez.

Örneğin, Alsancak'taki Vasıf Çınar ve Şehit Nevres Bulvarlarına inatla yaptığı, bu ana arterleri tek şeride düşüren yapıda günde 3-5 bisiklet ya geçiyor ya geçmiyor. Belirli saatlerde trafik tampon tampona tıkanıyor.

Bu semtin sakinleri, o caddelerdeki işyeri sahipleri isyan ediyor... Bu işin sonu iyi bir yere varmıyor. İzmir CHP'nin kalesi değil artık... İzmir yerel seçimlerinin tarihine bakın, ne demek istediğimi anlarsınız." Evet Maruflu haklı... Bizim de dünkü yazımızda belirttiğimiz gibi Soyer dönemi maalesef hiç iyi bir yere doğru gitmiyor...



İŞÇİLER EYLEMDE PARALAR 'SOSYALİST DANIŞMAN'DA

İzmir'deki bazı belediye başkanları hem yanlış yapıyorlar, hem de biz kendilerini bu nedenle eleştirince "Yeni Asır bizi hedef alıyor" diyerek mağdur rolü oynuyorlar. İşte Çiğli'de yaşananlar... Belediye işçileri aylardır toplu sözleşme için bekletiliyor. Temizlik işçileri bu nedenle iş bırakma eylemi yapınca ilçenin sokaklarında çöp dağları oluştu. Hal böyleyken dün belediyenin kendisini 'sosyalist' olarak tanıtan CHP'li Birol Soylu'nun şirketine ödediği danışmanlık hizmeti faturaları ortaya çıktı. Şimdi bunu eleştirmeyelim de ne yapalım? Siz "Dünyaya hala sosyalist pencereden bakıyorum" diyen partili danışmana para bulacaksınız ama işçiye hakkını vermeyeceksiniz... Evet gerçekten her şey çok güzel oluyor!