Ekrem Tükenmez, 2015 yılında yapılan ve kendisinin düzenleme komitesinde yer aldığı 'Ege Bölgesi Demokrasi ve Barış Konferansı'nın tanıtım toplantısına Prof. Dr. Cem Terzi ile birlikte katılmıştı...

HDP, İzmir'deki yerel seçimde CHP'yle yaptığı kirli ittifakın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i desteklemenin meyvelerini bugünlerde topluyor. Soyer, HDP'nin talepleri doğrultusunda birçok ismi belediyede işe yerleştirdi. Bu sayının 300 civarında olduğu belirtiliyor. Daha önce de yazdığım gibi HDP'den işe alınanlar genelde sosyal hizmetlerle ilgili müdürlüklerde görevlendiriliyor.



GENEL MÜDÜRLÜĞE ATADI

Yeni Asır olarak Büyükşehir Belediyesi'ndeki HDP kadrolaşmasını yazdıkça yeni bilgiler de geliyor. Bu gelen bilgilerde uzun yıllardır belediye bünyesinde çeşitli görevlerde çalışan bir isim ön plana çıkıyor. Bu kişi eski Başkan Aziz Kocaoğlu döneminde Hemşeri İletişim Merkezi sorumlusu olan ve Soyer tarafından belediyeye ait Ege Şehir Planlama A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanan Ekrem Tükenmez...



BİLGİ AKTARIP ÖNERİ SUNUYOR

Tükenmez'in Soyer ve HDP arasında köprü görevi gördüğü belirtiliyor. Tükenmez'in bu çerçevede Soyer'e öneriler ve projeler sunduğu ifade ediliyor.

Ekrem Tükenmez HDP İzmir'de çeşitli görevlerde bulunmuş bir isim...

Örneğin 2014'teki HDP'de İl Kongre Komisyonu'nda görev yapmış...

Tükenmez



SOYKIRIM İFTİRALARI SAVUNULMUŞ

Bu arada Tükenmez'in ismi, Mart 2015'te İzmir'de HDP'nin kardeş kuruluşu Halkların Demokratik Kongresi (HDK) öncülüğünde yapılan sözde 'Ege Bölgesi Demokrasi ve Barış Konferansı'nın düzenleme komitesi üyesi olarak da geçiyor. Bu kongreyle ilgili düzenlenen tanıtım toplantısında HDP'li Prof. Dr.

Cem Terzi ile birlikte Ekrem Tükenmez'in de fotoğrafları bulunuyor.

Tükenmez'in düzenleme komitesinde yer aldığı konferansın ana başlıkları arasında çok dikkat çekici konular da var.

Mesela Türklere atılan soykırım iftiraları "Soykırımlar (Ermeni ve Süryani soykırımları) Dini, Etnik, Kültürel Çatışmalar, Sürgünler" başlığı altında konuşulmuş.



SONU İYİ YERE GİTMİYOR

Bir başka ana başlık ise, "Ortadoğu'da Kürt Sorunu ve Barış, Rojova Devrimi'nin Anlamı" olmuş...Yani düşünün Atatürk'ün kurduğu CHP'nin yönettiği Büyükşehir Belediyesi'nde Ermeni ve Süryani soykırımı yalanlarının savunulduğu bir konferansın düzenleme komitesinde yer alan bir isim şirket genel müdürü yapılmış...

Önceki gün kaleme aldığımız yazıda Soyer için "Bu işin sonu iyi yere gitmiyor" demiştik... Büyükşehir Belediyesi'ndeki HDP örgütlenmesi de bu kaygıyı arttıran sebeplerin başında geliyor... Belediyedeki HDP yapılanmasıyla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz...