Yeni Asır, İzmir'in Hilton Oteli'nde 33 yıldır yenen hakkını ve 6.6 dönümlük arsasını vermesine rağmen tek kuruş gelir elde etmediğini manşetine taşıyarak kent için çok önemli bir konuyu gündeme getirdi.

Bu haberlerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'belediyeyi kayba uğratan aynı şartlarda bir sözleşmeye asla müsaade etmeyeceklerini' söyledi.

İzmir'in hakkını koruyacaklarını vurguladı.



ÇIKIŞ DOĞRU AMA EKSİK

Tebrik ediyorum, doğru bir çıkış..

Ancak eksik...

Tamam Büyükşehir bundan sonrası için İzmir'in hakkını koruyacak diyelim ama ya aradan geçen 33 yılda yenen hakkı ne olacak?

İzmir, buraya bugün belki de yüz milyon liradan fazla edecek bir arsayı veriyor ama adeta 'enayi' yerine konularak tek kuruş para verilmiyor. Geçen 33 yılda da kimse buna ses çıkarmıyor. Bir tek eski Başkan Aziz Kocaoğlu, belediyenin hisse oranını korumak için birşeyler yapmaya çalışıyor o kadar. 33 yılda 4 başkan, binlerce meclis üyesi, onlarca müfettiş, yüzlerce denetim komisyonu üyesi gelip geçiyor ama bu haksızlığa kimse ses çıkarmıyor.

Hadi iyi niyetli düşünelim ve kimse bu kayıptan pay almadı diyelim. Bu durumda bile yapılan en hafif tabiriyle 'görevi ihmal'... Bu ihmali yapanların yanına kar mı kalacak? Hep söylediğimiz gibi tüyü bitmemiş yetimin hakkının hesabı sorulmayacak mı?



TEMİZ ELLER HAREKETİ

Önceki gün de yazdım "İzmir'de 'temiz eller' zamanı" diye...

Soyer, İzmir'in hakkını korumak için gerçekten kararlıysa geçmişin de hesabını sorması gerekiyor...

Bu iş öyle geçmişe sünger çekilerek kapatılamaz.

İzmir'in hakkını yiyenler de yedirenler de bulunmalı ve bunun hesabı kuruşuna kadar sorulmalı.

O yüzden Başkan Soyer, bugünden tezi yok belediyede geçmişe yönelik bir soruşturma başlatmalı. Ayrıca İzmir'in yenen hakkı için hukuki mücadele başlatmaya hazırlanan avukatlara da belediyenin tüm arşivini açıp destek vermeli.

Eğer bunu yapmazsa bu işin vebali Soyer'in boynunda asılı kalır. Belediye Başkanlığı sadece 'halkla ilişkiler' değil gerektiğinde kentin yenen hakkının hesabını da sorabilmektir.



CHP İZMİR'DE ÜYE PANİĞİ

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın partisinin İzmir örgütünde son 18 ayda 25 binden fazla üyenin istifa ettiği yönündeki açıklaması büyük yankı buldu. CHP İl Başkanı Deniz Yücel ise, bu iddiaları yalanladı ve aksine üye sayılarının arttığını savundu. Yücel'e göre iddia edilen tablo son 21 yılda istifa edenleri yansıtıyordu. Ancak her ne hikmetse Yücel, şimdi yeni bir açıklama yaptı ve üye seferberliği başlatacaklarını, hedeflerinin de gençler olduğunu söyledi. Açıkçası Yücel'in Yarkadaş'ı yalanlamasına rağmen alelacele üye kampanyası başlatması bana pek manidar geldi ve "Demek ki CHP'de üye paniği yaşanıyor" dedirtti.



YENİ İSTİFA LİSTESİ ÇIKTI

Bu arada böyle düşünmeme neden olan bir liste daha ortaya çıktı. Haber sitelerine yansıyan ve Yargıtay'dan alındığı belirtilen bu listede de CHP İzmir'de bu yıl 3 bin 615, 2019'da 5 bin 221, 2018'de 2 bin 596, 2017'de bin 710 ve 2016'da 2 bin 319 kişinin istifa ettiği görülüyor. Yani son 5 yılda CHP İzmir'den toplam 15 bin 461 kişi istifa etmiş. Bu da gösteriyor ki, CHP İzmir'de işler güllük gülistanlık değil. Yücel, Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'la ekipçilik oynamayı sürdürürken parti tabanı kaynıyor.