İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin en değerli bölgesinde bulunan arsasını Hilton Oteli kurulması için verip 33 yıldır tek kuruş gelir elde edememesinin yankıları sürerken yeni bir skandal patladı.

Belediyenin 'Saldım çayıra mevlam kayıra' tarzında yönetildiğini ortaya koyan yeni gelişmeye göre İzmir büyük zarara uğradı.

Son yıllarda yanlış borçlanan ve dövizle geliri olmamasına rağmen ısrarla dövizle borçlanan Büyükşehir'e sadece yılın ilk 8 ayında yazan kur zararının tam 914 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı.



MASALDAN UYANMA VAKTİ!

Belediyenin kendisinin açıkladığı 'aylık bütçe gerçekleşme raporlarını' sosyal medyada değerlendiren ekonomist Reşat Kutucular, bu sıkıntıya dikkat çekti ve ekonominin genel kabul görmüş prensiplerinden birinin "Döviz gelirin yoksa döviz borçlanmayacaksın!" olduğunu hatırlattı.

"Yıllardır Büyükşehir'in yerel notunun AAA olmasına takılıp kalmış olanların masal dünyaları yıkılsın istemem ama..." diye söze başlayan Kutucular, "Büyükşehir Belediyesi'nde söz konusu prensibin ihlalinin nelere yol açacağının canlı ve çarpıcı bir örneği olma yolunda hızla ilerliyor.

Belediyenin sadece Ağustos ayındaki kur farkı faturası 260 milyon lira. Büyükşehir'in aylık personel gideri yaklaşık 50 milyon lira. Yani 5 aylık maaş bir aylık kur farkına gitmiş vaziyette. Bu bütçeyi yönetenlere kolay gelsin, ne diyelim!" ifadelerini kullandı. Hilton ve ardından bu skandal...

Belediye yönetiminde uzun yıllardır sergilenen yanlışlar bu gidişle İzmir'e çok ama çok pahalıya mal olacak gibi duruyor...



TUNÇ SOYER VE MİMARLAR ODASI'NA YAKIŞTIRAMADIM!

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, kent için çok hayati bir öneme sahip.

Çünkü odanın itirazları ve açtığı davalar kentte büyük çaplı birçok projenin ve hazırlanan imar planlarının kaderini belirliyor. O yüzden Mimarlar Odası'nın özellikle belediyelere karşı tarafsızlığı ve bağımsızlığı çok önemli. Ancak oda bugünlerde zaten şüplehi olan bu bağımsızlığını sorgulatacak bir adım atıyor ve 7 Ekim'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile youtube üzerinden yayınlanacak bir söyleşi düzenliyor.



SORULAR ÖNCEDEN VERİLDİ

Şimdi "Alt tarafı bir söyleşi, bunun neresi bağımsızlığı sorugulatacak?" diyenleriniz olacaktır. Söyleyeyim... Eğer, siz hazırladığınız soruları program öncesi Soyer'e verirseniz bal gibi sorgulatır. O söyleşi bu şekilde adeta belediye başkanının şovuna döner.

Evet, oda kaynaklarından aldığım sağlam bilgilere göre çekimi bugünlerde yapılacak ve 7 Ekim'de Youtube'ta yayınlanacak söyleşi için Soyer, soruları önceden görmek istemiş. Bunun üzerine oda da 'İzmir'in yeşil altyapı stratejisi, tarihi kent merkezi çalışmaları, Alsancak nazım imar planı ve Kültürpark tasaraları' olarak belirlediği konularla ilgili üyelerden aldığı soruları derleyip Soyer'e iletmiş. Açıkçası, ben bu durumu Mimarlar Odası'na ve bu şekilde adeta sınav sorularını önceden edinen öğrencilere benzeyen Soyer'e yakıştıramadım.