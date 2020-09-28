İzmir Barosu'na kayıtlı binlerce avukat 17-18 Ekim'de yapılacak genel kurulda oy kullanacak. Çağdaş Avukatlar Grubu mevcut Başkan Özkan Yücel'i aday gösterdi. Geçtiğimiz seçimde bölündükleri için yönetimi Çağdaş Gruba kaptıran Cumhuriyetçi Avukatlar ise bu defa seçime tek adayla gidiyor.

O aday da yapılan ön seçimin kazananı Mustafa Çetin...

Öte yandan şimdiye kadar başka gruplardan da aday çıkaracakları yönünde bir işaret gelmedi.



KAYBEDECEKLERİNİ ANLADI

Bu da gösteriyor ki, tek adayla yarışacak Yücel ve ekibinin işi bu defa çok zor.

Çünkü Yücel, iki yıl önceki genel kurulda Cumhuriyetçiler bölünüp diğer gruplar da aday çıkarınca aradan sıyrılıp seçimi sadece 1955 oyla kazanmıştı.

Oysa Cumhireytçilerin iki adayının oy toplamı 3 bin civarıydı. Diğer grupların adayları da bin civarında oy almıştı.

O yüzden karşı tarafın bölünmeyeceğini ve seçimi kaybedeceğini gören Özkan Yücel, belki karşıdan oy koparırım diye bugünlerde 'çirkin' bir siyasete girişti.

Yücel seçim etkinliklerinde "Bir anlayıştır bu. Ya Çağdaş Grup ya AK Parti zihniyeti ya da AK Parti zihniyetinin yandaşları diyoruz" diyerek oy istemeye başladı.

Özkan'ın geçtiğimiz günlerde genç avukatlarla buluşmasında da dile getirdiği bu söylemin videoları sosyal medyada dolaşıyor.

Yücel, bir meslek kuruluşu olan baronun seçimlerine çirkin bir siyaseti sokmaya çalışıyor.

Özkan Yücel





Mustafa Çetin

AVUKATLAR HER ŞEYİN FARKINDA

Peki Yücel'in bu söylemi tutar mı?

Tutmaz...

Çünkü İzmir Barosu'na kayıtlı binlerce avukat da her şeyin farkında...

Maalesef mevcut baro yönetimi 2 yıl boyunca HDP çizgisinde bir siyaset izledi.

Göreve gelir gelmez Selahattin Demirtaş'a özgürlük istediler, Güneydoğu ve Suriye'nin kuzeyindeki PKK'lılara yönelik harekatlara karşı çıktılar. En son Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığımız 23 Nisan'da ise, PKK'nın uzantısı HDP'nin Genel Başkan Yardımcısı'nı etkinliklerinde konuşturdular. Böylece daha birkaç yıl önce adliye girişinde kendilerini PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısından koruyan kahraman şehit polisimiz Fethi Sekin'in kemiklerini sızlattılar.



TÜRKİYE'YE BAĞLI AVUKATLAR

Sırf bu adımları bile şu anki baro yönetiminin durduğu yerin Türkiye'nin değil PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yanı olduğunu ortaya koymaya yeter de artar bile...

Ben gazeteciyim ve kimseye 'şuna oy ver' diyecek konumda değilim. Neticede baroda iki grubun dışında hareket eden binlerce avukat var. Onlar Mustafa Çetin ve ekibine oy verir mi vermez mi bilemiyorum. Herkesin kendi hür iradesi... Ancak bir vatandaş olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve Cumhuriyete bağlı olan hiçbir avukat, bölücülerle böyle içli dışlı olan bu Çağdaş Grup ve adayı Özkan Yücel'e oy vermez, veremez...

Nokta...