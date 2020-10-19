CHP, İzmir'e "Kimi aday yaparsam yapayım seçilir" mantığıyla yaklaşıyor. O yüzden her seçimde ithal birçok vekil adayını İzmir'den listeye koyuyor. Hatta partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile memleketi Tunceli varken İzmir'den milletvekili oldu.

Selin Sayek Böke ve Mehmet Ali Çelebi gibi isimler de İzmir'in diğer ithal vekilleri. Tuncay Özkan da ithaldi ama sonradan İzmir'i ele geçirmeye çalışınca, hırsının cevabını kurultayda Parti Meclisi'ne bile giremeyerek aldı.

Durum böyleyken İzmir örgütünün diğer tarafında 2015'teki önseçimi kazanıp aday yapılan milletvekilleri de var. Bunların başında da Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır geliyor. Yine o önseçimde en fazla oy alanlardan biri olan Musa Çam ise, son seçimde yeniden aday bile yapılmadı. Bu saydığım isimler, adaylıklarının garanti olacağını düşünerek önseçim taleplerini ağızlarından düşürmüyorlar.



İNKAR EDİYORLAR AMA...

Bu vekiller şimdi kurultayda Kılıçdaroğlu tarafından Parti Meclisi'nin anahtar listesine bile alınmayınca telaşa kapıldı.

Musa Çam'ı da yanlarına alarak geçtiğimiz hafta Bayır'ın Güzelbahçe'deki evinde bir önseçim toplantısı yaptılar.

Toplantıya CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da katıldı. Toplantı bazı basın organlarına yansıyınca da deşifre oldular.

Bazı CHP'lilerden öğrendiğime göre o vekiller şimdi partide kendilerine bu toplantı sorulunca, "Bu bir siyasi toplantı değildi, sadece eşli bir yemekti" diyerek konuyu geçiştiriyorlarmış. Ama kulisler kaynıyor. Hatta aldığım bilgiye göre, bu isimler o gece gerekirse bir 'önseçim bildirgesi' hazırlama fikrini bile konuşmuşlar... Ancak genel merkezle ters düşecekleri endişesiyle bu fikre şimdilik sıcak bakmamışlar. Böyle bir bildiri önümüzdeki günlerde hazırlanıp açıklanır mı göreceğiz. Ancak açıklanırsa, şüphesiz ki CHP içinde büyük bir tartışmayı da beraberinde getirir.



CHP GAZİEMİR'DE 'BU KAFAYLA' NEREYE KADAR?

Gaizemir, CHP'nin İzmir'de en çok sancı çektiği ilçe. Belediye Başkanı Halil Arda, kurumu adeta birlikte yönettiği belirtilen eşi Deniz Arda'yı 'Onursal Koordinatör'lüğe getirmesi, attığı imzayı tanımayıp memurların sosyal denge tazminatlarını kesmesi gibi icraatlarıyla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Gaziemir Belediye Meclisi'ndeki CHP'li 20 üyenin 11'nin Başkan Arda'ya karşı birleştiğini ve Arda'nın kendisini destekleyen 9 meclis üyesiyle azınlığa düştüğünü yazmıştım.

Hatta Arda'nın istediği bazı düzenlemelerin bu nedenle meclisten vize alamadığını da sizlere aktarmıştım.



YÜCEL'DEN SERT UYARI

İşte şimdi, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, krize müdahele etti ve meclisteki CHP Grubu'nu çok uzun süredir ilk kez topladı. Basına yansıdığına göre, toplantıda Yücel, gerilimi sürekli yükselten Arda'yı "Örgütten seçildiğini unutma.

CHP tarafından seçildin. Sen bunu unutmuş bir şekilde davranıyorsun" diye uyarmış. Hatta Yücel'in Arda'ya 5-6 defa "Yanlış gidiyorsun.

Bu kafayla olmaz" dediği belirtiliyor. Bu arada Yücel'in isteği üzerine 11 muhalif üye, Başkan Arda'nın hazırladığı 2021 bütçesi ve performans programı için evet oyu kullandı. Yoksa bütçe o meclisten geçmeyebilirdi. Kriz şimdilik yatışmış gözüküyor ancak CHP'nin 'bu kafa'yla ilçede seçime kadar bir bütün olarak yol alamayacağı da gün gibi ortada.