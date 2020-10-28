İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i burada böyle sık eleştirmek istemiyorum ancak buna kendisi izin vermiyor. Çünkü öyle adımlar atıyor ki, İzmir'i adeta ateşe sürüklüyor.

Bize de gazeteci olarak uyarma görevi düşüyor... İşte yeni bombası!..

Daha birkaç gün önce yaptığı '550 gün' sunumunda aldığı ve belediyenin faiziyle birlikte geri ödeyeceği 781 milyon euro (7.4 milyar lira) dış borcu 'İzmir'e yapılmış dış yatırım' olarak lanse etmeye çalışan Soyer, kentin geleceğini de şimdiden satmaya başladı. Kentte mevcut 931 reklam ünitesinin yanına 2 bin 770 yeni reklam ünitesi daha açmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, toplamda 3 bin 701 adet reklam alanını kiralamak için ihaleye çıktı.

İhale sonucunda belediyenin kasasına 285 milyon 582 bin lira girmesi bekleniyor.



ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILA İPOTEK

Buraya kadar her şey güzel ama problem, ihalenin kapsadığı sürede ortaya çıkıyor.

Çünkü Soyer, böylesine önemli bir ihaleye '10 yıllığına' çıkarıyor. Soyer 3.5 yıl sonra yeniden aday gösterilecek mi, gösterilse de seçilecek mi belli değil. Yani Soyer'den sonra gelecek başkan bir yandan Soyer'in aldığı borçları ödemek zorunda kalacak, diğer yandan bir bakacak ki Soyer belediyenin gelirlerini de bu ihalede olduğu gibi çok önceden satmış. Bunun faturası da biz İzmirlilere çıkacak. Çünkü belediye, elinde kaynak kalmayacağı için İzmirlilerin yaşamını kolaylaştıracak yatırımları da yapamayacak.

Hem Soyer demiyor mu, "İzmir'in marka değerini artıracağım" diye? Madem İzmir'in değeri artacak, o zaman gelecek 10 yılını niye bugünkü düşük fiyattan satıyorsun?



SUNUMU ERTELEDİ KEYFİ ERTELEMEDİ!

Çeşme Belediyesi'nde 2 başkan yardımcısı ile belediye avukatı ve danışmanının korona virüs testi pozitif çıkınca Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yapacağı 500 gün sunumunu bile erteleyen CHP'li Başkan Ekrem Oran, önceki akşam biraz efkar dağıttı! Oran, bazı belediye bürokratları ve İyi Partililerle, belediyenin yeni hizmete açtığı et restoranının misafiri oldu. Yemek yedikleri için maske takmayan masadakilerin sosyal mesafe kuralına da uymamaları dikkat çekti. Gecede çekilen bu fotoğrafı görünce "Başkan korona virüs yüzünden sunumunu bile erteliyor ama iş keyfe gelince akan sular duruyor" dedim.



Çeşme Belediyesi'nde 2 başkan yardımcısı ile belediye avukatı ve danışmanının korona virüs testi pozitif çıkınca Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yapacağı 500 gün sunumunu bile erteleyen CHP'li Başkan Ekrem Oran, önceki akşam biraz efkar dağıttı! Oran, bazı belediye bürokratları ve İyi Partililerle, belediyenin yeni hizmete açtığı et restoranının misafiri oldu. Yemek yedikleri için maske takmayan masadakilerin sosyal mesafe kuralına da uymamaları dikkat çekti. Gecede çekilen bu fotoğrafı görünce "Başkan korona virüs yüzünden sunumunu bile erteliyor ama iş keyfe gelince akan sular duruyor" dedim.



BORNOVA'DA BÜYÜK ÖDÜL!

Görevdeken Bornova Belediye eski Başkanı Olgun Atila'nın yeniden adaylığına şiddetle karşı çıkan ve şimdiki Başkan Mustafa İduğ'un adaylığını destekleyen CHP İlçe eski Başkanı Asım Güven, bu desteğinin karşılığını aldı! İduğ, Güven'i belediye bünyesindeki Personel A.Ş'nin yönetim kurulu üyeliğine getirdi.

Geçtiğimiz günlerde de Gaziemir İlçe eski Başkanı ve PM eski üyesi Umut Tekin, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu tarafından Karbel şirketinin yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti. Anlayacağınız, CHP İzmir'de boşta kalanlara 'yönetim kurulu üyeliği ikramı' son sürat devam ediyor.