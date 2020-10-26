İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 31 Mart seçimleri öncesi en güçlü isimler, o dönem Seferihisar'da görev yapan Tunç Soyer ve Narlıdere'de başkanlık yapan Abdül Batur'du. İkisinden biri Büyükşehir için aday olacaktı. Soyer, Seferihisar'a sık sık tatile gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile ailecek kurduğu yakın ilişkilerin de etkisiyle Batur'u geride bırakıp Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Soyer ve Batur, 2024 yerel seçimleri için de şu an en güçlü iki aday olarak gözüküyor.



SAKİN-AKTİF ŞEHİR ATAĞI

İşte böyle bir süreç yaşanırken iki isimden dikkat çeken birer adım geldi.

Önce Soyer çıktı sahneye... Geçtiğimiz Cumartesi günü, Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) Genel Kurulu'na katıldığını söylerek, "Cittaslow Metropol (Sakin Büyükşehir) projesini anlattım ve İzmir'i 'Cittaslow Metropol' için ilk aday yaptım" açıklamasında bulundu. Soyer, İzmir'i 'sakinleştirmek' isterken bir gün sonra sahneye çıkan Batur ise, İzmir'in merkez ilçesi Konak'ı 'aktifleştirmek' istediğini açıkladı. Batur, Konak'ı dünyadaki 7 şehir gibi 'Global Aktif Şehir' yapmak için harekete geçtiklerini ve başvuruları tamamladıklarını duyurdu.



İSİMLERİ ZIT AMA KENDİLERİ DEĞİL

İsimleri zıt olsa da içerik olarak 'Sakin Şehir' ve 'Global Aktif Şehir' kavramları birbirine zıt kavramlar değil...

Hatta birbirini destekleyebilecek birçok noktaları da bulunuyor...

Ancak Soyer'in uluslararası bir prestij projesini açıklamasından sadece bir gün sonra Batur'un da yine uluslararası bir prestij projesini açıklaması "İki isim arasındaki 2024 rekabeti şimdiden başladı ve Batur da misilleme mi yapıyor?" diye düşündürtmedi değil...



'SAKİN BÜYÜKŞEHİR' BİR HAYAL

Bu arada iki hedef arasında yaptığımız değerlendirmede Soyer'in projesinin hayali, Batur'unkinin ise biraz daha gerçekleşebilir göründüğünü söyleyebiliriz.

Soyer'in 550 günlük performansına baktığımızda İzmir'in bu hızla 'Sakin Büyükşehir' olması mümkün değil. En basitinden Cittaslow olabilmek için kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması gerekiyor. Ancak İzmir, bırakın çöpleri ayrıştırarak toplamayı hala vahşi depolama yapıyor. Ayrıca "Kentsel ya da toplu kanalizasyon için atık su arıtma tesisinin bulunması" şartı da var. Fakat Büyükşehir, Çiğli Arıtma Tesisi'nden pis suyu hala arıtmadan Körfez'e boşaltmayı zaman zaman sürdürüyor. Özellikle turistik ilçelere kurulan arıtma tesislerinin kapasitesi yaz aylarında yetmiyor.



TRAFİK VE KÖRFEZ ALARM VERİYOR

Yine kriterler arasında görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması var. Ancak İzmir'in tepelerindeki çarpık yapılaşma manzarası ortada. Ayrıca trafik çilesi de İzmirliler olarak en büyük sorunumuz olmaya doğru ilerliyor. Konak'ın 'Global Aktif Şehir' hedefi ise, biraz daha mümkün... İngiltere Liverpool şehrinin öncülük ettiği, daha sonra Avustralya, İsviçre ve Kanada gibi ülkelerin de öncüleri arasına katıldığı 'Global Aktif Şehir', 7'den 77'ye herkesin katıldığı bir fiziki aktivite projesi olarak nitelendiriliyor.

Konak Belediyesi'nin 14 semt merkezi, 11 spor merkezi, 5 kültür merkezi ve ileri yaş sağlıklı yaşam merkezi var. O yüzden Batur'un projesi zor olsa da Soyer'inkine göre biraz daha gerçekçi görünüyor.