İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'li belediyelerin kendi aralarında bir işveren sendikası olarak 'Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası'nı (SODEMSEN) kurmasına öncülük etti. Sendikanın kurucu başkanlığını da üstlendi. CHP'nin bu hamleyle kendisinin yönetimindeki belediyelerde işçi ve memurla yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinin SODEMSEN üzerinden yürütmeyi planladığı açıklandı. Başta DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı olmak üzere, bu girişime işçi sendikalarından tepki geldi.



GÖRÜŞMELER ARALIK'TA BAŞLIYOR

Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 18 bin kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin zamanı yaklaştı. Görüşmeler Aralık'ta başlayacak. İşçiler şimdiden Soyer'e rest çekti. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal ve 3. Nolu Şube Başkanı Faruk Saral, SODEMSEN'i muhatap almadıklarını ve de almayacaklarını açıkladı.

Engin Topal, "İzmir'in dışına çıkıp sözleşme görüşmesi asla yapılamaz. Nerede örgütlüysem, orada toplu sözleşme yaparım. Ne Ankara'ya gideriz, ne de başka bir yere gideriz. Toplu sözleşmelerde birinin eline davul, diğerinin eline tokmak verilmez. Vermiyor musun, tutarım uyuşmazlık raporumu, gider Büyükşehir'in önünde eylemimi yaparım. Şu an 18 bin kişilik toplu sözleşme başlıyor.

Bu toplu iş sözleşmesini Başkan Soyer'in SODEMSEN'e vereceğini aklım almıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Bu toplu sözleşme öyle yüzde 17'lik bir zamla bitmez" diye de şimdiden mesajı verdi.



"NEDEN KURDURDUN O ZAMAN?"

İşçinin tavrı belli. Bakalım Soyer, işveren kuruluşun başkanı olarak toplu sözleşme görüşmesi yapma yetkisini yani Topal'ın ifadesiyle 'tokmağı' SODEMSEN'e verebilecek mi? Açıkçası, popülist icraatlarıyla bildiğimiz Soyer'in işçiden bu konuda gelecek tepkiyi göğüsleyebileceğini pek sanmıyorum. Ancak yetkiyi SODEMSEN'e vermezse de o zaman kendisine sorarlar, "Madem kendin bile yetki vermeyecektin, SODEMSEN'i neden kurdurdun ve başkanı oldun?" diye...



FİLİZ BAŞKAN'DAN REKLAMLARI İZLİYORSUNUZ!

İzmir Selçuk Belediyesi'nde hazırlanan 2021 yılı bütçesi tartışma konusu oldu.

Bütçe AK Parti ve MHP'li meclis üyelerin ret oyuna karşılık CHP'lilerin oylarıyla geçti, ancak akıllarda soru işaretleri kaldı.

Çünkü, bütçede bazı hizmetler için ayrılan paylar oldukça şaşırtıcı... Örneğin, Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal yardımlar için 1 milyon 480 bin lira ayırırken, temsil ve tanıtım giderlerine 2.7 milyon lira ayırdı.

Geçen yılki bütçeye baktım. O dönem temsil ve tanıtıma ayrılan pay, 2.5 milyon liraymış. Başkan Sengel, bunu bu yıl 200 bin lira kadar artırmış. Bu arada belediyenin yatırım bütçesindeki düşüş de dikkat çekiyor. Belediye önümüzdeki yıl için 22.1 milyon liralık Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinin 9.7 milyon lirası personel giderlerine ayırırken, yatırımları içeren 'gayrimenkul sermaye üretim giderleri' kalemine ise, sadece 4.7 milyon lira ayırdı.

Oysa aynı kaleme geçtiğimiz yıl hazırlanan bütçede ayrılan pay, 7.3 milyon liraymış. Bu rakamlar ortaya koyuyor ki, Filiz Başkan, bu yıl daha az yatırım yapacak ama reklamı bol tutacak...