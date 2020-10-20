İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, kentte herkesin beğenisini kazanan yol kenarlarındaki dikey bahçeleri söküp yerlerine Brezilya varoşlarını andıran grafitiler yaptırarak tepki topladı. İmamoğlu dikey bahçeleri kaldırma gerekçesi olarak 'aşırı maliyetli' iddiasını bahane etti. Şimdi ise, yine CHP'den seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İmamoğlu'na nazire yapar gibi 'dikey bahçe' yaptırmak için ihaleye çıkıyor.



CHP'Yİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Belediye Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 22 Ekim'de yapılacak ihaleyi kazanan firma, Buca'da Uçanyol olarak da bilinen Mustafa Kemal Atatürk Köprülü kavşağına bitki ve yosun dikey bahçe uygulaması yapacak. Bir yanda İstanbul'da CHP'li başkan maliyeti yüksek diyerek dikey bahçeleri söküyor, İzmir'de ise yine CHP'li başkan dikey bahçe uygulaması için ihaleye çıkıyor. Hakikaten bu CHP'yi anlamak çoğu zaman mümkün olmuyor!



ÇELEBİ: İZMİR'DE ÖNSEÇİM YAPILMALI

Sizlere dün bu köşede CHP'de İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır ve Kani Beko'nun önseçim toplantısı yaptıklarını aktardım. Ayrıca CHP'nin İzmir'e sürekli ithal milletvekili adayları dayattığına dikkat çektim. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi ve Selin Sayek Böke ve Tuncay Özkan'ın kentin İzmir kökenli olmayan ithal vekilleri olduğunu dile getirdim. Çelebi bu yazımla ilgili bir yanıt gönderdi. Özetle diyor ki, "Bunu yazarken keşke 2 yılda milletvekili olarak neler yaptığımı da yazsaydınız. Sadece 2 yılda verilen 92 kanun teklifi, 1535 soru önergesi, 79 araştırma önergesinin rekor olduğunu görürdünüz. Meclis Genel Kurulu'nda kaç konuşma yaptığıma, komisyonlarda kaç söz aldığıma bakmayı unutmayınız. Görev sürem bitmeden sahada da benzer istatistikler çıkacaktır."



"GENEL MERKEZ'DEN İZNE GEREK YOK"

Bu arada Çelebi de önseçimden yana olduğunu belirterek, "Önseçim diyebilmek için vekillerimizin izin almasına gerek yoktur. Parti içi demokrasinin temel taşlarındandır. Seçmen sayısına oranla belirli sayıda üye sayısı yakalandığında sağlıklı sonuçlar verir. Her bölge kendi özelinde değerlendirilir. Söz konusu İzmir ise sonuç sağlıklı diyebiliriz. Bu nedenle İzmir'de önseçim yapılmalı, üyelerimizin partimizin geleceğimize dair kararlarına saygı duyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Çelebi'nin de 'önseçim' demesi sandığın kuralacağı tarih yaklaştıkça genel merkezin takınacağı tavra göre CHP içinde büyük bir 'önseçim' tartışması yaşanabileceğine işaret ediyor.



CHP ATEŞLE OYNUYOR

CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP arasındaki ittifakın en çok dallanıp budaklandığı yer İzmir... İzmir'deki CHP'li belediyelerde işe yerleştirilen HDP'liler birer birer ortaya çıkıyor.

HDP'den gelen talepler doğrultusunda yapılan bu işe alımlar, belediyelerin üst düzey yöneticilerine kadar uzanmaya başladı. HDP'ye oy verenler de tabii ki bu ülkenin vatandaşları, ancak İzmir'deki belediyelerde istihdam edilenler arasında terör örgütü ve uzantılarıyla irtibatlı isimlerin de yer aldığı iddiaları var. Bu açıdan CHP, İzmir'de ateşle oynuyor ama farkında değil. İzmir, Atatürk'e ve bu ülkenin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne sonuna kadar bağlı bir kent.

CHP eliyle kentte oluşturulmaya çalışılan bu doku kesinlikle tutmayacaktır. İzmirli buna müsaade etmeyecektir.