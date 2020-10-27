Maalesef, korona virüs tehlikesi giderek büyüyor. Ancak işin ciddiyetini hala anlamayanlar var.

Dünkü manşetimiz bu konuda çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger İzmirlileri korona virüse karşı uyarırken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer Seferihisar'da katıldıkları düğünde yasak olmasına rağmen Erik Dalı şarkısı eşliğinde oynuyordu. Bu haberimiz büyük yankı uyandırdı.

Haberimizle ilgili çok sayıda telefon aldık. Yeni Asır'ı arayan vatandaşlar, "Biz böyle bir şey yaptık mı bize ceza kesiliyor.

Peki Soyer ve yanındakilere herhangi bir ceza kesildi mi? Bunun da takipçisi olun" dedi. Düğünlerde yasak olmasına rağmen oynayanlara ve dans edenlere kişi başı 3 bin 150 liraya kadar ceza kesiliyor. Ben de bizi arayan vatandaşların sesi olarak buradan gündeme getireyim: Korona virüs tedbirlerine uymayan ve uymadıkları da fotoğraf ve video görüntüleri ile sait olan Soyer çifti ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile yanlarındakilere herhangi bir ceza uygulanmayacak mı?



TUNCAY ÖZKAN'DAN 'KILIÇDAROĞLU' İTİRAFI!

CHP İzmir'in siyasi patronu olma hedefine çok yaklaşmışken kurultayda Parti Meclisi'ne bile giremeyerek ağır bir darbe yiyen ve Genel Başkan Yardımcılığı'ndan olan Tuncay Özkan, uzun süre sonra İzmir'de yeniden sahneye çıktı. Özkan, dün İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Özkan'ı uzun süre sonra İzmir'de sahada görünce aklıma geçtiğimiz günlerde kendisini PM'ye seçmeyen kurultay delegelerine serzenişte bulunmak için gönderdiği mektupta pek üzerinde durulmayan bir sözü geldi. Bir asansör firmasının genel müdürüyle İzmir'deki belediyeleri gezdiğini fotoğraflarıyla ortaya çıkardığımız Özkan için 'Tuncay Pazarlama' yakıştırmaları bile yapılmıştı. Özkan, sözkonusu mektubunda ise, "Partim görev vermedikçe, Genel Başkanım istemedikçe kimseyle parti çıkarları dışında asla bir görüşmede bulunmam" dedi. CHP kulislerinde bu söz hala "Özkan bu sözüyle 'Asansör işini Genel Başkanın talimatıyla yaptım' demeye mi getiriyor?" şeklinde yorumlara neden oluyor.



CHP'DE GÜMRÜKÇÜ'YE 'AKŞENER' TEPKİSİ

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Millet İttifakı'ndan ortakları İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in gönlünü hoş tutmak için ilginç bir adım attı. Gümrükçü, Çiğli ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer'in ismini ilçede bir parka verdi. Akşener, önceki gün geldiği Çiğli'de bu parkın açılışını yaptı. Akşener'in parka ağabeyinin isminin verildiğini bilmeden açılışa geldiği ve ağabeyinin ismini görünce dayanamayıp ağladığı şeklinde 'dramatik' bir tablo oluşturuldu. Gümrükçü doğru mu yaptı yanlış mı yaptı, tartışılır. Ancak bu adımı CHP içinde ciddi bir rahatsızlık yarattığını söyleyebiliriz. CHP'nin özellikle sol kanadından Gümrükçü'ye tepkiler geliyor. Bu tepkilerin nedeni ise, Gürer'in bir dönem MHP'nin Kocaeli İl Başkanı olması... Gümrükçü'nün Akşener'in gönlünü hoş tutmak için attığı bu adım parti içinde başını ağrıtacak gibi duruyor.