İzmir'de ucu CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a uzanan bir 'trol' skandalı patladı. Buca Belediyesi'nde mühendis olarak görev yapan Hüsamettin Alkım Ünsal gözaltına alındı. Ünsal'ın Prof.Dr.İlber Ortaylı ile Meltem Cumbul, Bergüzar Korel, Müjdat Gezen gibi ünlü isimler adına hesap açtığı ve bu hesaplar üzerinden muhalif görüntüsü adı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik gibi suçlar işlediği öne sürüldü.



İSMİ ÇOK TANIDIK GELDİ

İlgili haberleri okuyunca 'Alkım' ismi bana tanıdık geldi. Daha önce Özkan ile ilgili 'asansör pazarlama' gibi haberler yaptığımda 'Alkım' isimli bir twitter hesabından beni hedef alan bir paylaşım yapılmıştı. Nitekim Ünsal'ın ismini biraz araştırınca çarpıcı gerçek ortaya çıktı.

Ünsal'ın Özkan'la bağı olduğu anlaşıldı.



ÖZKAN AYAKTA O KOLTUKTA

Hatta Ünsal'ın Özkan'ın Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde makamında ziyaret ettiği ve koltuğuna bu şekilde oturduğu fotoğrafı da ortaya çıktı. Ünsal'ın bu fotoğrafı ve Özkan ile aralarındaki ilişki geçtiğimiz yıllarda bir gazeteci tarafından sosyal medyada işlenmiş ve haberlere konu olmuştu. Özkan'ın partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 'Kaba ve basit' adam ithamında bulunmasının ardından sosyal medyada İnce'ye yönelik linç kampanyasında Ünsal'ın başrol oynadığı öne sürülmüştü.



TROLLERİ YÖNETİYOR İDDİASI

İddiaya göre Ünsal, Özkan'a bağlı olduğu öne sürülen trolleri yönetiyordu. Yine iddiaya göre Özkan birini işaret ediyor, Ünsal yönetimindeki troller de o kişiye saldırıyordu. Ünsal'ın Özkan'ın İzmir'de yönettiği belediyelerden Buca'da istihdam ediliyor gösterilip maaşa bağlandığı da düşünüldüğünde tüm taşlar yerine oturuyordu.

Ünsal ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı ancak bu fotoğraf karesi skandalın büyüklüğünü ortaya koyuyor.



CHP'DE TORPİLİ KİM SIZDIRDI?

CHP İzmir örgütünde sular bir türlü durulmuyor. Çünkü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İl Başkanı Deniz Yücel arasındaki çekişme bir türlü bitmiyor. Yıldızı bir türlü barışmayan ikili il ve ilçe kongreleri ile kurultay sürecinde karşı karşıya geldi. İki isim arasında şimdi de 'sızdırma' krizi patlak verdi. Yücel'in Soyer'den Büyükşehir çalışanı olan yakın arkadaşı Gazi Çırak'ı üst düzey bir göreve getirilmesi yönündeki talebi basına sızdırıldı. Bu sızdırma ile Yücel'e alenen bir 'itibar suikasti' yapıldı. Soyer ise, bir anda İl Başkanından gelen torpil talebini kabul etmeyen başkan konumuna getirildi. CHP'de ortalık fena karıştı. Herkes bu sızdırmayı kimin yaptığını araştırıyor. Doğal olarak da gözler Soyer'e çevriliyor.