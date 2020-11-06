İzmir'de yaşanan deprem afeti, aynı zamanda kentin ileride daha büyük bir felakete de açık olduğunu net bir şekilde gösterdi. Maalesef, İzmir'in önemli bir kesimi eskiden bataklık olan ve derelerin alüvyonla doldurduğu alanlara kurulmuş durumda.

Seferihisar'ın kilometrelerce açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki bir deprem, onlarca kilometre uzaklıktaki Bayraklı'da böylesine bir hasar oluşturduğuna göre, kentin yerleşim yerlerinin altından geçen ve birçoğu 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilecek 17 aktif fay kırıldığında neler olacağını öngörmek zor değil.

Nitekim İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi de geçtiğimiz aylardaki bir açıklamasında 7 üzerindeki bir depremde İzmir'deki 670 bin binadan 70 bininin yıkılacağı veya ağır hasar alacağı, can kaybının da 30 bini bulabileceği uyarısında bulunmuştu.



BU MUYDU SİZİN HAZIRLIĞINIZ?

Tablo böyleyken yaşanan afet bir kez daha gösterdi ki, İzmir'de belediyecilik diye de bir şey yok. Kenti depreme hazırlamakla sorumlu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bırakın bir deprem master planı yapıp yüzbinlerce binayı dönüştürmeyi, kendi binasını bile depreme karşı güçlendiremedi. Belediyenin Konak'taki merkez binasının depreme dayanıksızlığı bilimsel raporlarla ortaya konulmuş olmasına rağmen hiçbir adım atılmadığına defalarca dikkat çektik. Ancak ne önceki Başkan Aziz Kocaoğlu ne de şimdiki Başkan Tunç Soyer oralı bile olmadı.



SOYER BOYAYIP GEÇİŞTİRDİ

Hatta Başkan Soyer, seçildikten sonra Yeni Asır'a yaptığı ziyarette binanın depreme dayanıksız olduğunu bile bilmiyordu... Bu gerçeği sorumuz üzerine öğrendi. Nitekim öğrendikten sonra da binayı güçlendirmek yerine kolonlarını rengarenk boyayıp işi geçiştirdi. Kilometrelerce uzaklıktaki bu sarsıntı ile de belediyenin binası kullanılamaz hale geldi. Bu arada belediyenin ESHOT binasını da yine aynı gerekçeyle boşaltacağı bildirildi.

Bu gelişmeler Soyer'in dilinden düşürmediği "Büyükşehir Belediyesi depreme hazır ama İzmir değil" sözünün büyük bir palavradan ibaret olduğunu da tescilledi.



KENDİLERİNE HAYIRLARI YOK

Ya Konak Belediyesi'ne ne demeli?

Depremin ardından Basmane'deki birinci hizmet binasını tahliye eden Konak Belediyesi, Konak'taki SGK bloklarında yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü binası ile Basmane'deki ikinci hizmet binasını da boşaltma kararı aldı. Yine Torbalı Belediyesi'nin hizmet binası da depremde hasar görünce boşaltıldı.

Yahu sizin daha kendinize hayrınız yok, yıllardır kendi binalarınızı bile depreme dayanıklı hale getirememişsiniz, İzmir'deki binaları nasıl getireceksiniz?



BAHÇELİ DURUMU ÖZETLEDİ

Zaten Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm için bugüne kadar sadece 1000 konut üretebildiği de göz önüne alındığında, bunun imkansız olduğu da görülüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli dün "İzmir'de enkaz altında kalan CHP'nin belediyecilik anlayışıdır" sözüyle durumu net olarak özetledi...

Bu işler öyle depremin ardından Soyer'in yaptığı gibi sadece yardım kampanyaları düzenleyerek olmuyor, gereken önlemleri zamanında almakla oluyor. Ancak popülizmin zirvesindeki Soyer'den böyle esaslı işler beklemek ise tam bir hayal...