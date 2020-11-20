İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Önceliği arka sıradakilere vereceğim" diyerek göreve geldi.

Sosyal demokrasi kelimesini ağzından düşürmedi. Ancak maalesef çok büyük bir 'zamcı' çıktı. Soyer, pandemiyle büyük sıkıntı çeken üzerine 116 kişinin hayatını kaybettiği depremle yıkılan İzmirlilerin elindekini avucundakini almak için harekete geçti. İzmir'de yeni yıldan itibaren zam yağmuru başlıyor.



HERŞEY PAHALILANACAK

İZSU'nun 2021 yılı başından itibaren suya yüzde 15 zam yapacağı ortaya çıkmıştı. Şimdi anlaşıldı ki, İZSU, Temmuz 2021'den itibaren suya yüzde 10 daha zam yapacak. Yani kümülatif olarak 2021 yılında suya yapılacak zam oranı yüzde 26.5-27 civarında olacak. Yine otopark ücretlerine de yüzde 25 civarında zam yapılacağı açıklanmıştı. Bu çerçevede 1 Ocak'tan itibaren açık otopark ücreti 12 liradan 15 liraya çıkacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin komisyonlarında süren 2021 bütçe görüşmelerinde ortaya çıktı ki, Soyer ulaşımı da unutmamış... Zaten geçtiğimiz haftalarda 90 dakika içinde ikinci ve sonraki binişlerde toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma hakkı getiren uygulamayı kaldıran Soyer, şimdi de ulaşıma yeni yıldan itibaren yüzde 10 zam yapıyor.

Belediyenin bütçe gelir hedefi bu zamma göre hesaplanmış durumda.



BALLI MAAŞLAR DAĞITILIYOR

Buradan kendisine sormak istiyorum...

Sayın Soyer!

Seçim öncesi yaptığınız bir konuşmasında "Refahı adil paylaştıramazsam geceleri rahat uyuyamam" demiştiniz...

Ancak siz bir yandan HDP'nin akıl hocalarından biri olan İstanbullu bir reklamcıya aylık 35 bin lira para veriyorsunuz, diğer yandan bir müzik öğretmenini sağlıklı kentleşme ve toplu konut üretimi için kurulan belediye şirketine yönetim kurulu üyesi yaparak maaş bağlıyorsunuz. Belediye şirketlerinin yönetimine ilgili ilgisiz herkesi doldurup yüksek ücretler ödüyorsunuz.



NASIL RAHAT UYUYORSUNUZ?

Diğer yandan belediyenin yaptığı deprem ve pandemi yardımları için kampanyalar başlatıp halktan para isterken vatandaşın cebinde kalan paraya da bu zamlarla göz dikiyorsunuz. Önce toplu ulaşımda İzmirlilere diğer kentlerde yaşayanlara göre büyük avantaj sağlayan 90 dakika uygulamasını kaldırdınız. Şimdi de suya, otoparka ve ulaşıma art arda zam yapma kararı aldınız. Sizin 'refahı adil paylaştırma' dediğiniz bu mu? Bir yanda yandaşlarınıza ulufe dağıtırken diğer yandan halkın canını yakıyorsunuz. Bu tablo ortadayken geceleri nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz?



'TASARRUF YAPIN ZAMDAN VAZGEÇİN'

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ile Plan Bütçe Komisyonu Üyesi AK Partili Erhan Çalışkan ile yapılan bu zamları konuştuk. Çalışkan, çarpıcı bir çağrıda bulundu ve "Belediye, zaten pandemi ve deprem nedeniyle bunalan İzmirlilerin sırtına binmekten artık vazgeçmeli.

Belediyenin 2021 bütçe büyüklüğü 9 milyar lira civarında olacak. Biz bu bütçe içinde bir tasarruf uygulayalım, gereksiz harcamaları kaldıralım. Acil ve önceliği olmayan yatırımları da erteleyelim.

Belediye yönetimi de bu zammı yapmaktan vazgeçsin.

İnanın bunu yapmak hiç zor değil" dedi. Umarız Soyer, sosyal demokrasi söylemlerinin lafta olmadığını gösterir ve bu zamları durdurur...