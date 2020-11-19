CHP'nin İzmir'de uzun yıllardır iktidarda olduğu kalelerinden biri daha karıştı. Daha önce Urla'da Belediye Başkanı Burak Oğuz, FETÖ terör örgütüyle iltisakı nedeniyle görevden alınmıştı.

CHP şimdi de Menemen'de karıştı.

CHP'nin kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Belediye Başkanı Serdar Aksoy, dün partisinden istifa etti.

Aksoy, "Sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir.

Menemenimize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim.

Üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum.

Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim" dedi.



İKİ İSİM DAHA İSTİFA ETTİ

Aksoy'un ardından Başkan Yardımcısı ve belediye meclis üyesi Noyan Özkan da CHP'den istifa ettiğini açıkladı ve "Yolun yolumdur başkanım" diyerek Aksoy'la hareket edeceğini ilan etti. Bu arada belediyeye bağlı Meta Su şirketinde müdür olan CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Taşkıntuna da partisinden istifa ettiğini duyurdu. Aksoy'un belediye meclisindeki CHP'li 16 üyenin bazılarından da destek aldığı belirtiliyor.

Yani CHP Menemen'de parçalanmış durumda. Bu arada Gaziemir'de de belediye başkanı Halil Arda ve ilçe yönetimi arasındaki kavga da hala çözüme kavuşmadı. Bu tablo CHP'ye İzmir'de büyük zarar veriyor. "Ne yaparsak yapalım İzmirli oyunu bize veriyor" rahatlığında olan CHP, bu kavga ve ayrışmalar sürdüğü takdirde önümüzdeki seçimlerde bir hüsranla karşılaşabilir.



TUNÇ SOYER BEHÇET UZ'UN ODASINA GEÇİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi, depremde hasar gören ana binalarını terk ettiler. Tabii bu durumda başkanlar da makam odalarını bırakmak zorunda kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şimdilik Kültürpark'taki İzmir Sanat binasına yerleşti. Soyer, boşaltılan binada giriş çıkışlarda halkla çok karşılaşmamak için kendisine özel bir kapı yaptırmıştı. Soyer'in taşındığı İzmir Sanat binasının arka tarafında da bir asansör inşa edilmeye başlanması dikkat çekti.

Tabii, bu durum Soyer burada da kendisine özel bir giriş-çıkış kapısı mı yaptırıyor şeklinde soru işaretlerine neden oldu.



1891 YILINDA HİZMETE AÇILDI

Görüştüğüm belediye yetkilileri, asansörün Başkan Soyer'in bedensel engelli sekreteri ve kendisini burada ziyarete gelecek diğer engelli vatandaşlar için yaptırıldığını söyledi. Bu arada çok konuşulacak bir bilgi edindim. Büyükşehir Belediyesi'nin bazı birimleri Kemeraltı'ndaki Hisar Camisi'nin yanındaki 1891'de hizmete açılan belediyenin kendisine ait tarihi binaya taşınıyor.

İçlerinde efsane Başkan Dr. Behçet Uz'un da yer aldığı birçok belediye başkanının makam odası da 1891 yılında hizmete açılan bu binada yer alıyordu. Behçet Uz'un kullandığı odanın şimdi Başkan Soyer için hazırlandığını öğrendim. Bu arada Genel Sekreter Buğra Gökçe için de bu binada bir oda yapılıyor.



BATUR'UN TERCİHİ YAĞHANELER

Öte yandan, Konak Belediyesi'nin teknik birimleri Yağhaneler'deki binaya taşındı. Personel, halkla ilişkiler gibi birimler ise, Alsancak'ta Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin binasına geçti. Başkan Abdül Batur'un da makam odası yeri olarak hizmetleri daha etkin bir şekilde koordine edebilmesi için teknik birimlerin olduğu binayı tercih ettiğini öğrendim. Umarız bu belediye birimlerindeki dağınıklıklar iki belediyenin hizmetlerinde aksamalara neden olmaz.