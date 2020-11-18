İzmir'de büyük yıkıma neden olan depremin ardından geçtiğimiz 9 Kasım'da bu köşede kentte bir zihniyet devrimine ihtiyaç olduğuna dikkat çektik. Bunda da ilk adımı atması gerekenlerin yerel yönetimler olduğunu vurguladık.

Bunu söylememizin en önemli sebebi, Büyükşehir Belediyesi'nin 8 yıllık süreçte kentsel dönüşümde imza attığı büyük fiyaskoydu. Belediye, Uzundere, Ege Mahallesi, Örnekköy, Ballıkuyu, Bayraklı, Aktepe -Emrez ve Güzeltepe'de dönüşüm yapmak için Ankara'dan tüm izinleri almasına rağmen 2012'den bu yana sadece 1000 konut inşa edebildi.

Başkan Tunç Soyer, nihayet depremin de zorlamasıyla vehametin farkına vardı.

Belediye daha hızlı hareket edebilmek için kentsel dönüşümü kendisi yapmaya karar verdi. Bugüne kadar dönüşüm için ihaleye çıkılıyor ancak birçok ihaleye maalesef özel sektörden yeterli ilgi olmuyordu. Bu nedenle ihaleler defalarca iptal edilmek zorunda kaldı.



İZBETON DEVREYE GİRİYOR

Belediye şimdi kentsel dönüşüm için kendisine ait İZBETON A.Ş'yi devreye alma kararı verdi. Örnekköy'de süren kentsel dönüşümün 3. ve 4. etabının inşaatını İZBETON gerçekleştirecek. Soyer, bu amaçla Meclis'e önerge sundu. Komisyonlarda görüşülen önergenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından belediye, ihaleye çıkmadan İZBETON ile protokol imzalayacak.

Belediye depremin ardından kentsel dönüşüm için 2021 bütçesinde ayırmayı planladığı 26 milyon lirayı, 200 milyon liraya yükseltmişti. Ardından atılan bu adımla da kentsel dönüşüm için İzmir'de yeni bir dönem başlayacak. Umarız belediye Balıkçılar Meydanı gibi birçok projede yaptığı gibi bu işi de eline yüzüne bulaştırmaz ve İzmir'in beklediği dönüşüm gerçekleşir.



ARPALIK ŞİRKET KAPATILSIN

Büyükşehir'in kentsel dönüşümde, toplu konut üretimi için kurduğu Ege Şehir Planlama şirketi varken İZBETON'u devreye alması dikkat çekti.

Çünkü, İZBETON, nitelikli insan kaynağı, güçlü makine parkuru ve mali güç açısından bu işin altından kalkmaya en müsait belediye şirketiydi. Peki bu durumda Ege Şehir Planlama ne olacak? Daha birkaç gün önce Başkan Tunç Soyer, bu şirketin yönetim kurulu üyeliğine Tunceli Hozat'ın eski Belediye Başkanı CHP'li Celaleddin Polat'ı atadı. Daha kendi görev alanına giren bir işi bile yapamayacaksa İzmirlinin cebinden bu şirkete neden hala milyonlarca lira aktarılmaya devam ediliyor? Bu şirket Soyer'in 'ulufe dağıtacağı' bir arpalık olarak mı varlığını sürdürecek? Belediyenin bu israfa son verip Ege Şehir Planlama şirketini bir an önce ya kapatması ya da İZBETON bünyesine katması gerekiyor.



MENEMEN SİYASETİ KAYNAYAN KAZAN

CHP, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Bu kararın ardından zaten kaynayan kazan olan Menemen siyaseti daha da fokurdamaya başladı.

Aksoy beklendiği gibi partisinden ihraç edilirse bağımsız olarak görevini nasıl sürdürebilecek, herkes bunu konuşuyor. Ben hiç ihtimal vermiyorum ancak CHP içinde Aksoy'un istifa etme ihtimalini dillendirenler ve bekleyenler bile var. Hatta CHP'den yerine kimin seçileceğiyle ilgili de kulisler şimdiden hareketli. En çok konuşulan isim ise, kadın meclis üyesi Deniz Karakurt. Bu arada Hasan Ünal'ın da ismi geçiyor.