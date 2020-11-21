Toprak testisi ile meşhur Menemen'de Başkan Serdar Aksoy'a yönelik operasyon büyük yankı uyandırdı. Bu operasyon için "Menemen'de testi, su yolunda göz göre göre kırıldı" diyebiliriz. Çünkü, bu operasyon göz göre göre geldi. İlçede sular seçim döneminden bu yana hiç durulmadı.

Sürekli kavga ve gürültü yaşandı. Yolsuzluk iddiaları havada uçuştu. Geride kalan 18 ayda ağızları açık bırakacak o kadar çok iddia gündeme geldi ki...



37 MİLYONLUK ADRES İDDİASI

Örneğin belediyenin 6 milyon liraya satın alabileceği belirtilen araçları 37 milyon liraya kiraladığı iddia edildi. Hatta resmi evraklarda bu araçların kiralandığı firmanın adresinde bir şirket değil 83 yaşındaki bir teyzenin bulunduğu iddiaları basına yansıdı. Yine 300 bin liralık bilgisayar alımı yapıldığı iddia edilen teknoloji şirketinin adresinin terk edilmiş bir bina çıktığı öne sürüldü. Pandemi döneminde alınan 3.8 milyon liralık dezenfektanla ilgili de benzer iddialar konuşuldu. Hurda vurgunu iddiaları ise, ağızlarda pelesenk oldu.



BU KÖŞEDE UYARMIŞTIK

İş öyle bir boyuta ulaştı ki, belediye meclisinde CHP'li üyelerden 4'ü, Başkan Aksoy'un faaliyet raporuna onay vermedi.

Bu meclis üyelerinden biri için sonradan çirkin iddialar ortaya atıldı. Ret oyu veren bir üye partiden istifa etmek zorunda kaldı.

Yine Başkan Aksoy'u eleştirerek CHP Grup Sözcülüğü'nden istifa eden bir CHP'li Meclis üyesine yönelik taciz iddiası gündeme getirildi.

Biz de bu köşede 8 Ağustos 2020'de kaleme aldığımız yazıda "Menemen'den açıkça bir S.O.S. çağrısı yükselmeye başladığını" belirterek "bu gidişin gidiş olmadığını" vurguladık. Bu kadar iddianın olduğu bir belediyede böyle bir operasyon yapılması beklenen sonuçtu. Bu iddiaların mutlaka yargı eliyle araştırılıp açıklığa kavuşturulması gerekiyordu. Bundan sonraki süreçte de o yapılacak. Sonucu bekleyip göreceğiz.



CHP BU İŞTEN BÖYLE SIYRILAMAZ

Serdar Aksoy, babadan CHP'li bir isim... Hakkındaki bu iddialar ilçede aylardır konuşulurken, partisi CHP'nin yönetiminden uzun süre hiçbir ses çıkmadı. Aksine CHP'li 4 meclis üyesi, başkanın 2019 faaliyet raporuna ret oyu verdiğinde de CHP yönetimi, Aksoy'a sahip çıktı. Ancak söylentiler o kadar konuşulmaya başlandı ki CHP de kendi içinde bir soruşturma başlatıp Aksoy'u ihraç etmek için Pazartesi günü alelacele karar aldı. Aksoy da partisinden bu hafta içinde istifa etti. Durum böyleyken CHP, ilçe başkanlarının dünkü operasyonun ardından yaptığı "Aksoy, CHP üyesi değildir. Partimizle de bağlantısı yoktur" şeklindeki açıklama ile bu işin içinden sıyrılamaya çalıştı. Ama öyle yağma yok... Bu işte zamanında gereken önlemleri almayan CHP de sorumludur.



İL BAŞKANI'NIN BAŞARISIZLIĞI!

CHP'nin Urla Belediye Başkanı yaptığı Burak Oğuz, FETÖ üyeliği suçlamasıyla hapis cezası aldı. Şimdi de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'a operasyon yapıldı. Öte yandan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile ilgili yaşanan skandallar Türkiye'de gündem oldu...Bu tablo CHP'nin 'kale' olarak gördüğü ve "Kimi aday koysam seçilir" mantığı ile yaklaştığı İzmir'de belediye başkan adayı belirlemede çok büyük bir fiyaskoya imza attığını gösteriyor. Bu isimlerin adaylığını kimlerin istediğiyle ilgili kulislerde çeşitli isimler konuşuluyor. Ancak bu işin en büyük sorumlusu da ortada. O da CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den başkası değil. Kim ne derse desin, bu yaşananlar İl Başkanı Yücel'in başarısızlık hanesine şimdiden yazıldı.