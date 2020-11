Her ne kadar içimizdeki birileri kabullenemese de Türkiye bölge ve dünyada etki alanını giderek genişletiyor. Bir dönem 'her denileni yapan' ülke gitti, yerine hakkını çatır çatır arayan bir Türkiye geldi. Yanı başındaki adaların Yunanistan'a verilmesine ses çıkaramayan ülke gitti, yerine petrol denizinde yüzen Libya'daki iç savaşı desteklediği meşru hükümete kazandıran, Suriye ve Irak'taki teröristlere sınırdışı harekatlarla kök söktüren bir Türkiye geldi. Yine kardeş Azerbaycan'a 30 yıldır işgal altındaki toprağı Dağlık Karabağ'ı geri kazandıran bir Türkiye geldi. Musul ve Kerkük'ü bırakmak zorunda kalan Türkiye gitti yerine Doğu Akdeniz'de tüm engellemelere rağmen sondaj gemileriyle cirit atan, ayrıca Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ı tekrar açan bir Türkiye geldi.



DURDURMAK İSTİYORLAR

İşte bugün de ABD'sinden Fransa'sına kadar küresel güçler, bu Türkiye'yi durdurmak istiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron o yüzden hop oturup hop kalkıyor ve küstahlaşıyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bu yüzden, "Türkiye'nin son aylarda oldukça saldırgan tavır sergilediği hususunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hem fikiriz" diyerek bizi durdurmaktan bahsediyor. Hepsinin hedefinde yeni Türkiye'ye liderlik yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan var. ABD Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Joe Biden, bu nedenle muhalefete destek verip Erdoğan'ı düşürme hedefinden bahsediyor.



İŞBİRLİKÇİ MUHALEFET

Asıl en üzücü olan ise, içimizdeki muhalefetin Türkiye'yi frenlemek isteyen ve tekrar eskiden olduğu gibi her denileni yapan ülke haline getirmek isteyen bu güçlerle iş tutması...

Bu güçlerin liderleri Erdoğan'ı nasıl hedef alıyorlarsa bunlar da "diktatör", "tek adam rejimi" gibi aslı astarı olmayan yakıştırmalarla algı operasyonu yapıyorlar.

O yüzden CHP Genel Başkan Başdanışmanı olan Ünal Çeviköz isimli monşer, Biden yönetiminden ilk beklentilerinin "Türkiye'de demokrasiye vurgu yapması" olduğunu belirtiyor. Bu nedenle iktidara gelmeleri halinde S-400 hava savunma sistemini iptal edecekleri sözünü veriyor. O yüzden Türkiye'nin bitirme noktasına doğru getirdiği terörü tekrar diriltmek için "Türkiye'nin terörle mücadele yasasını uluslararası standartlara uygun hale getireceğiz" diyor.



SKANDAL ANAYASA ÇALIŞMASI

En önemlisi de CHP-İyi Parti-SP'den oluşan muhalefet, terör örgütünün uzantısı HDP ile ittifak kurup, Biden tarafından iktidara getirebilirlerse çıkaracakları anayasayı bile şimdiden hazırladılar.

Anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu öncülüğünde hazırlanan anayasa taslağında federatif sisteme kapı aralanıyor. Taslakta her ne kadar "üniter yapının korunacağı" iddia edilse de "yerel meclis" anlamına gelebilecek konseyler kurulması öneriliyor. "Türkiye'nin sayıları 2 ila 5 il arasında değişen idare biçimlerini kapsayacak şekilde 20-25 bölgeye ayrılarak yönetim birimleri oluşturulmalı" deniliyor.

Taslakta, "Türk devleti" yerine "Türkiye devleti" ifadesi kullanılıyor, ayrıca "Atatürk milliyetçiliği" ifadesi de Anayasa'dan çıkarılıyor.



BU PENCEREDEN BAKMALIYIZ

İşte şu an Türkiye'nin manzarası budur. Ya hem içeride hem de dışarıda hakkını sonuna kadar koruyan Türkiye güçlenerek yoluna devam edecek ya da Biden, Macron gibilerinin istediği şekilde el pençe divan duran Türkiye'ye dönülecek.

Olaylara bu pencereden bakmalıyız.