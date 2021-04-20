Torbalı, ilçede 12 yıldan fazla süre görev yaparak kent tarihine geçen CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur'u kaybetti. İzmir siyaseti yasta...

Allah rahmet eylesin...

Maalesef diğer yandan siyasetin acımasız çarkları da işlemeye devam ediyor...

Daha hastanede tedavi gördüğü dönemde başlayan CHP içindeki başkanlık yarışı, Uygur'un dün toprağa verilmesiyle birlikte iyice kızıştı. Kılıçlar çekildi.



CHP'DE ŞİMDİDEN 4 ADAY

Daha önce yazdığım gibi Torbalı Kent Konseyi Başkanı Sefer İpekli, Meclis üyesi kızı Sultan İpekli'yi başkan yaptırmak istiyor. Başkan Yardımcılığı görevini yürüten bir dönemin Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Özkan Yıldız'ın ismi de adaylık için dillendiriliyor. Ayrıca bir diğer CHP'li bir meclis üyesi Yıldırım Baytekin'in adı da olası başkan adayları arasında geçiyor.

Yokluğunda Uygur'a vekalet eden ve onun yerine belediyede işleri yürüten Başkan Yardımcısı Mithat Tekin'in ismi de başkan adaylığı için geçmeye başladı.



MECLİS ARİTMETİĞİ KRİTİK

Bundan sonraki süreçte Belediye Kanunu'nun 45. maddesine göre, Vali Yavuz Selim Köşger, 10 gün içerisinde belediye meclisini toplantıya çağıracak.

Toplantıda belediye başkanı seçilecek.

Mecliste CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, DEVA Partisi'nin 1 meclis üyesi bulunuyor. Bu aritmetik göz önüne alındığında şimdiden kendi aralarında yarışa başlayan CHP'lileri, Menemen'deki gibi acı bir sürpriz bekliyor olabilir.

Biliyorsunuz CHP'den seçilen Başkan Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından Menemen'de yapılan seçimde CHP'li 3 meclis üyesi AK Parti'nin Başkanvekili adayı Aydın Pehlivan'a oy verdi. Bir üye de boş oy kullanınca yarış berabere sonuçlandı ve kuraya gidildi.

Kura sürecinin sonunda ipi göğüsleyen ise, AK Partili Pehlivan oldu.



4 ÜYE İKNA OLSA YETER

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Menemen'de süreci çok kötü yönetti ve yanlış adayı ön plana çıkararak hezimetin baş kahramanlarından biri oldu. Yücel'in aday olarak belirlenmesinde rol oynadığı Deniz Karakurt, CHP Grubu'nun tamamından oy alamadı. Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adına sürece müdahil olan vekili Mustafa Özuslu da birden fazla üyeye adaylık vaadinde bulunması CHP içinde bir kırılmayı tetikledi ve 4 fire yaşandı.

İşte Torbalı'da da CHP'lilerin daha Uygur'u toprağa vermeden başlayan başkanlık çekişmesi de benzeri bir sonuç doğurabilir. Çünkü, CHP'nin Deva Partisi'yle birlikte 19 meclis üyesi bulunuyor, Cumhur İttifakı'nın ise, 12 üyesi var... Yani CHP'den 4 isim küserek AK Parti adayına oy verirse CHP, Torbalı'yı da kaybedebilir...



AK PARTİ DEĞERLENDİRİYOR

Tabii bunun için AK Parti'nin aday çıkarması gerekiyor... AK Parti, vefatın ardından aday çıkarıp çıkarmama konusunu henüz değerlendiriyor. Eğer aday çıkarma eğilimi ağır basarsa Torbalı'da yine çok ilginç bir seçim izleyebiliriz.

Çünkü Menemen'deki seçim sürecini çok kötü yöneten Deniz Yücel hala görevde...

Soyer ve Özuslu da yerinde. Bu üçlünün yine işi ellerine yüzlerine bulaştırmayacaklarının bir garantisi yok. O yüzden Torbalı'nın da tekrar AK Parti yönetimine geçmesi işten bile olmayabilir.