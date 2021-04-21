Ege Bölgesi olarak son günlerde Muğla'nın Datça Yarımadası açıklarında meydana gelen depremler nedeniyle tedirginiz. Bölge günlerdir beşik gibi sallanıyor. Bilim dünyası da bu depremleri yakından takip ediyor.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu bölgedeki depremlerle ilgili çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.



YANARDAĞ HAREKETİ OLABİLİR

Prof. Dr. Sözbilir, bu depremlerin tektonik yani yer altındaki levhaların hareketlenmesiyle değil, volkanik kaynaklı olabileceğini söyledi. O bölgede geçmişte volkan patlaması yaşandığını anlatan Sözbilir, "Orada volkanlar Datça'dan Yunanistan'a kadar bir yay çizer. Orası aktif bir volkanik ada yayı... Bölgede ada şeklinde gördüğümüz kara parçalarının birçoğu da volkan patlaması sonucu oluşmuştur" dedi. O volkanların halen "aktif volkan" sınıfında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir'e, "Peki bu volkanlar patlar mı?" diye sordum.

Şunları söyledi: "Zaten daha önce patlamış ve daha sönmemiş yanardağ o. Tabii ki gelecekte tekrar patlayacak. Ancak, bu hemen yarın patlayacağı anlamına gelmiyor. Zaten 1995-1997 yılları arasında da o bölgede volkandan kaynaklanan çok sayıda deprem oldu. Volkanın altındaki mağma tabakası daha katılaşmamış, orayı belli dönemlerde zorluyor. Şu anda zaten o volkandan gaz çıkışları sürüyor. Daha yaşayan bir volkan o. O yüzden bu depremlerin de bu volkandan kaynaklanma olasılığı var. Bunu anlamak için o bölgede sismometre kurularak yaşanan sarsıntıların yakından izlenmesi gerekiyor."



BİR VOLKAN EKSİK KALMIŞTI

İzmir'de son bir iki yıldır orman yangınından yıkıcı depreme, tsunamiden hortum ve sel felaketlerine kadar yaşamadığımız afet kalmadı. Belki bu volkan tehlikesi İzmir'de değil ama Ege Bölgesi bir bütün. Prof. Dr. Sözbilir'in anlattıklarını dinleyince, "Bir volkan patlaması eksikti" demeden edemedim... Umarız bölgemizin başına bir de böyle bir felaket gelmez...



İZMİR'İN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in kentteki heykelleri saydırmak için ihale açtığını manşetimize taşımıştık. Şimdi de Altınyol ve Anadolu Caddesi'ne trafik emniyet konisi dizimi için ihale yaptığını yine manşetimizden duyuruyoruz. Akıl alacak gibi değil. Belediyede 30 bin civarında kişi çalışıyor. Kurum borç içinde... Ancak, bu iki yola sabah ve akşam üzeri koni dizip kaldıracak adam bulunamıyor.



İŞBİLMEZLİĞİN BU KADARI

Belediye bu hizmeti dışarıdan 583 bin lira ödeyerek alacak. Bu kadar mı işbilmezlik, bu kadar mı savurganlık olur?

Soyer, ilk göreve geldiğinde yeni bir belediye başkanı olarak kamuoyunda güçlü bir imajı vardı. Neticede yüzde 58 oy almıştı. Ancak, bu yaptığı yanlış icraatlarla bu imajını kendi kendine yıktı.

Maalesef Soyer dönemi İzmir için her geçen gün daha da belirginleşen büyük bir hayal kırıklığına dönmeye başladı.