İzmir, Türkiye'de futbolun ilk oynandığı kent. Birçok kentte futbolun ne olduğu bile bilinmezken 1890'da Bornova'da İzmirli Levantenler futbol oynuyordu. Türkiye'nin ilk futbol kulubü, 1894'te yine İzmir'de "Symrna" adıyla kuruldu. 1959'da profesyonel lig kurulduğunda İzmir'den Altay, Göztepe, Karşıyaka ve İzmirspor bulunuyordu.

Hemen arkasından bunlara Altınordu da eklendi. Profesyonel ligde İzmir uzun yıllar 5 takımla temsil edildi. Zaten profesyonel ligin ilk golünü atan da İzmirspor'dan Özcan'dı. Göztepe 1967 yılında, bugünkü UEFA Avrupa Ligi'nin atası olan Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale kadar çıkma başarısını gösteren ilk Türk takımı oldu.



"İLK"LERDEN "SONLARA" DÜŞTÜK

Bir dönem Türk futbolunun "ilklerine" imza atan İzmir, maalesef 2000'lerden sonra "sonlara" oynamaya başladı. Türkiye'nin 3. büyük kentinin Süper Lig'te uzun yıllar hiç takımı olmadı. Bucaspor 2010-2011'de tek sezonluk küçük bir macera yaşadı o kadar...

O yıllar İzmir için büyük ızdırap yıllarıydı.



3 ÇILGIN HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Nitekim İzmir'de bir 'çılgın' çıktı.

Mehmet Sepil isimli bu "çılgın", petrol işinden kazandığı parayla çocukluğundan bu yana gönül verdiği Göztepe'yi büyük yatırımlar yaparak 2017'de, 14 yıllık aradan sonra yeniden Süper Lig'e taşıdı.

Göztepe, Süper Lig'te 3 yıldır da başarılı bir grafik çiziyor. Bu süreçte yine bir 'çılgın' işadamı Mehmet Seyit Özkan da demir-çelik işinden kazandığı parayla Altınordu'yu alıp büyüttü.

Balçovaspor'da yöneticiliği bırakıp Altay'a gelen bir diğer "çılgın" Özgür Ekmekçioğlu da kulübü önce kapanmaktan kurtardı, arkasından da tekrar 1. Lig'e çıkardı.



KENTİN GELİRİ ARTACAK

Çarşamba günü de Altınordu ve Altay, Süper Lig'e çıkmak için final maçı yapacak. Hangisi kazanırsa kazansın İzmir'in Süper Lig'teki takım sayısı 2'ye çıkacak.

Şehirlerin aynası futbol olduğuna göre İzmir'in yıldızı daha da parlayacak. Hem bu pandemi böyle ilalebet sürmeyecek.

Bitince de Süper Lig'te iki takıma sahip İzmir'in müthiş bir futbol turizmi geliri olacak. Bu da İzmir ekonomisi için büyük bir doping demek.



İZMİRLİLER SAHİP ÇIKMALI

Ayrıca Çarşamba günkü finalde kaybeden İzmir takımı, önümüzdeki yıl için 1. Lig'in favorisi olacak. Yani önümüzdeki yıl Süper Lig'teki takımlarımızı üçleyebiliriz. İzmir, bu ligde zamanında nasıl 5 takımla temsil edildiyse şimdi de edilebilir. Karşıyaka, Buca, İzmirspor tekrar atağa kalkıp geri dönebilir. Bunun için de İzmirlilerin ve özellikle de İzmirli işadamlarının artık elini taşın altına koyarak takımlarına sahip çıkması gerekiyor.

Tabii, siyasetçilerinin de...

Yoksa Göztepe'ye altyapı tesisi için sözü verilen arsayı tahsisten vazgeçen Torbalı Belediyesi'nde CHP'li yeni Başkan Mithat Tekin'in, "Burası Göztepe A.Ş. olacaktı, şimdi vatandaş A.Ş. oldu" gibi ipe sapa gelmez beyanatları verenlerle bu iş olmaz...



KARŞIYAKA'YA DA BİR "ÇILGIN" LAZIM

Türkiye 2. Ligi'nde 1981 sezonundaki Göztepe- Karşıyaka maçını tam 80 bin taraftar izledi. Bu maç seyirci sayısıyla Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bundan sonra da Karşıyaka'nın olmadığı bir Süper Lig, orada 2-3 takımımız da olsa, İzmir açısından hep biraz eksik kalır. Duayen işadamı Selçuk Yaşar ve Yaşar Topluluğu, yıllarca Karşıyaka'yı sırtladı.

Basketbola destekleri de hala sürüyor ve Pınar Karşıyaka takımı harikalar yaratıyor. Ancak, Kafsinkaf'a futbol için de Göztepe, Altınordu ve Altay'da olduğu gibi bir "çılgın" gerekiyor.

İzmir iş dünyasının Kafsinkaf için de bir "çılgın" bulup çıkarması şart.