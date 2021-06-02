İzmir'deki belediyelerde yapılan yönetici atamaları 'evlere şenlik' bir hal aldı.

Torbalı Belediyesi'nde CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın 2 yıllık halkla ilişkiler bölümü mezunu olan kızı Ezgi Yıldız'ın Hukuk İşleri Müdürü yapılmasının ardından 3 bomba da Menderes'te patladı.

Son dönemde skandallarla gündeme gelen hatta kendi partisinden olan yardımcısı tarafından CİMER'e şikayet edilen CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yaptığı atamalarla 'liyakat' ilkesini ezdi geçti.



ÇİFTLİK GİBİ YÖNETİLİYOR

Kayalar, uzman çavuşluktan belediyeye geçen Aybars Şakar'ı Hukuk İşleri Müdürü yaptı. Yine uzman çavuşluktan gelen Ümit Göksu'yu da Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirdi. Atandıkları alanla ilgili hiçbir eğitimleri olmayan bu iki isim, uzmanlık gerektiren bu işleri nasıl yapacaklar merak konusu... Yoksa "Belediye zaten çiftlik gibi yönetiliyor, bunlar da arada kaynar mı?" diye düşünülüyor.



ARKADAŞA BÜYÜK KIYAK

Bu arada Kayalar, İstanbul'dan getirip özel kalem müdürü yaparak memurluk hakkı kazanmasını sağladığı yakın arkadaşı Güray Şenözlüler'i de aynı zamanda Fen İşleri Müdürlüğüne atadı. Şenözlüler daha önce özel kalemin yanı sıra Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nü de yürütüyordu. Genel Merkezi liyakat nutukları atan CHP'nin İzmir'de düşürüldüğü hale bakın!



ARAÇ SALTANATI TAM GAZ SÜRÜYOR

CHP, İstanbul'da yerel seçim süreci ve sonrasında belediyelerin kirala-dığı araçlar üzerinden hep bir 'israf' algısı oluşturmaya çalıştı. Ancak, kendisi o kadar araç saltanatına kapıldı ki? İstan-bul'dan gelen haberler ortada. Ege'nin de bir farkı yok. Örneğin CHP'li Kuşadası Be-lediyesi, 2020'de 72 araç kiralarken bunu 2021'e girerken 120'ye yükseltmişti. Yeni yapılacak ihalede ise bu sayı 130'a çıkarıldı. İlçe, CHP'li meclis üyelerine belediyeden araç tahsis edildiği haberleri ile çalkalanır-ken bu rakamın 130'a yükseltilmesi zaten olayı net bir şekilde anlatıyor.



İZSU'YA 62 MAKAM ARACI

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU da 640 araç kiralıyor. Tüm ısrarımıza rağmen ihaleye katılan firmaları açıklamıyorlar. Sosyal medyada iddialar dolaşıyor. Bu arada ihaleyle ilgili ilginç detaylar da ortaya çıktı. Bu 640 aracın 62'sinin binek olması isteniyor. İZSU binek aracı ne yapacak? Tabi ki, çok büyük ihtimal-le müdürlere makam aracı olarak tahsis edecek. O ne güzel memleket!



SOYER'DEN İZMİR'E BÜYÜK AYIP

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin üzerinden aylar geçtikten sonra Konak'taki ana binalarının depreme dayanıklılığı ve nasıl güçlendirileceğinin araştırılması için İstanbul Teknik Üniversitesi'yle anlaşma yaptı. Öte yandan Soyer, kentteki fay hatlarının tespiti için de Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile protokol yaptıklarını açıkladı.



KENTİN BİRİKİMİ VAR



Yahu, İzmir'de bu işi yapacak üniversite mi yok? Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi, ne güne duruyor? DAUM, zaten İzmir'deki fayları çıkardı. Daha önce Büyükşehir Belediye binası ile ilgili de rapor hazırladığını biliyoruz. İzmir'de böyle zengin bir birikim ve yetişmiş insan gücü varken başka kentlerin üniversitelerine neden gidiliyor, niye o üniversitelere para aktarılıyor? Bu İzmir'e yapılan büyük bir ayıptır...