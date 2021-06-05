İzmir'de birçok ilçede elbise geri dönüşüm kutuları var. İçlerinde benim de yer aldığım İzmirliler, bu kutulara attıkları giysilerin veya bunlardan elde edilecek gelirin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını zannediyor. Çünkü atılan kutuların üzerinde belediyelerin logoları yer alıyor. Meğer öyle değilmiş. Daha önce Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlığı da yapan ve CHP'li kimliği ile tanınan Serdar Yavaşoğlu'nun bu konuyla ilgili dün yaptığı paylaşımı okuyunca şok yaşadım. Karşıyaka'da bu kutulardan eşyaları toplayan ve üzerinde 'Mundo Tekstil' yazan bir aracı fotoğraflayan Yavaşoğlu, şunları ifade ediyor: "Bu firma, İzmir'deki bir çok belediye ve benzeri firmalar ile anlaşıp, giysi kutularını kendileri koyup, üzerine belediyelerin ismini yazarak topluyor. Bunlar preslenip, bu firma tarafından Güney Afrika ülkelerine kilo ile satılıyor... Bizler de saf saf bunların içine attıklarının fakir ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gittiğini düşünüyorduk"...



10 BELEDİYE İLE ÇALIŞIYOR

Yaşadığım şaşkınlığın ardından firmanın internet sitesine girdim. Firma faaliyetlerini şöyle özetliyor: "Şirket; ikinci el giysi ve eşyaların toplanmasını ve toplanan eşyaların tekrar dönüştürülüp yurt dışına ihracatını sağlamaktadır." Firma İzmir'de 10 ilçe belediyesi ile ortak çalıştığını belirtiyor. Yani insanların yardım duyguları üzerinden böyle bir kazanç yöntemi oluşturulmuş. Üstelik burada asıl sorumlu olan firmadan ziyade belediyeler.

Çünkü kendi logolarını böyle ticari bir iş için kullandırıyorlar ve insanların da bu giysileri yardım için attıklarını zannetmesini sağlıyorlar. Ne diyeyim? Yazıklar olsun...



İDUĞ'DAN BAŞKANLARA 'EMEKLİ ET, YERİNE GENÇ AL' TAVSİYESİ!

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, geçtiğimiz günlerde toplu işten çıkarma listesi hazırladığı haberiyle gündeme geldi. Dün bu konuyla ilgili İduğ ile görüştüm. Diğer belediye başkanlarını da ilgilendiren çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Bu 28 kişinin işten çıkarılmadığını ancak emekliye sevk edildiğini söyleyen İduğ, "Arkadaşlarımıza 350 bin liraya varan miktarlarda kıdem tazminatı ödedik. Ayrıca bu kişilere SGK tarafından bağlanan emekli aylığı da ortalama 8 bin lira. İçlerinde 9 bin 300 lira emekli maaşı alan bile var. Bu arkadaşlarımız mağdur değil. Aksine içlerinde bize teşekkür edenler de var" dedi.



'GENÇLERİ İSTİHDAM ETTİK'

İduğ, bu işçilerin yerine genç işsizliği azaltmak adına önemli ölçüde sıkıntı yaşadıkları fen işleri ve asfalt şantiyesi gibi yerlerde çalışacak gençleri istihdam ettiklerini kaydetti. Bu uygulamayı önümüzdeki dönemde de sürdüreceklerini ifade eden İduğ, "Emekliliği gelenlerin mağdur olmadığı bir ortamda onlara tazminatlarını ödemek çok doğru. Biraz akıllı olmak lazım. Buna maliyet açısından da bakmanız lazım. Biz emekliliği gelen insanların yerine genç işsizlerin yer almasını ilke edindik" ifadelerini kullandı.



'TÜM BELEDİYELER DÜŞÜNMELİ'

İduğ, "Bence tüm belediyelerin de bu konuyu gözden geçirmesi lazım. Çünkü çok istihdam talebi var" diyerek diğer belediye başkanlarına da bir anlamda tavsiyede bulundu. Diğer belediye başkanları İduğ'un bu önerisine ne diyecek bilmiyorum ama bu fikir tartışma çıkarır.

Bu arada siz ne düşünüyorsunuz, belediyelerde emekliliği gelenler maaş anlamında mağdur olmayacaklarsa emekli edilip yerlerine gençler istihdam edilsin mi?