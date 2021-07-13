Pandemide rahat yaşanan şehirler, ön plana çıktı. İnsanlar artık büyük kalabalıkların içinde, insan seli arasında yaşamak istemiyor. Daha sakin yerleri arıyor. Tatil yörelerinde bile kiralık ev fiyatlarında patlama yaşanıyor. İşte bu açıdan öyle anlaşılıyor ki, pandeminin ardından artık İzmir devri başlıyor. İzmir'deki gayrimenkul projeleri başka şehirlerden de büyük talep görüyor. Özellikle, Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar, Dikili gibi tatil yöreleri en fazla rağbet gören yerler.

İzmir, İstanbul gibi yağmaya uğramış bir kent değil. Aynı şekilde İzmir'in tatil yöreleri de Bodrum ve Antalya gibi yoğun değil. Bu da büyük avantaj.



ÇARPICI TESPİTLER

Önceki gün görüştüğümüz Arkas Holding CEO'su Önder Türkkanı'nın da bu konuda çarpıcı gözlemleri var. İlgili haberimizde de aktardığımız gibi Türkkanı, İzmir'e yönelik nitelikli nüfus göçü yaşandığını belirtiyor ve İzmir'de artık sadece İstanbul değil, Ankara, Bursa, Antalya gibi değişik illerin plakasını taşıyan araçların da sık sık görülmeye başlandığına dikkat çekiyor. Bu durumda İzmir için çalışan ve ne olursa olsun bu kenti terketmeyenlerin zamanı başlıyor da diyebiliriz...



ASIL SORUN BU ZİHNİYET

İzmir, geçtiğimiz yıl bazı camilerin hoparlörlerinden Çav Bella şarkısı çalınarak karıştırılmaya çalışıldı. Ancak, kimse oyuna gelmedi. Şimdi de İstanbul Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin önüne önceki gelip müzikli eğlence yapan, hatta kilisenin kapı duvarının üstüne çıkıp oynayan provakatörler çıktı sahneye... Her dinin mabedi kutsaldır. Ancak, bu iki olayla ilgili şu tespitimizi belirtmeden geçemeyeceğiz...













İKİ FARKLI TAVIR

İzmir'deki olayda Çav Bella çalınmasını adeta büyük bir sevinçle müzik notaları kullanarak paylaşan CHP İl eski Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, İstanbul'daki kilisede meydana gelen olayla ilgili "Dini mabetler insanlığın ortak değerleridir. İbadet yerlerine saygısızlık kabul edilemez" diye paylaşımda bulundu. Tamam, Banu Özdemir, İzmir'deki olayla ilgili paylaşımının ardından haksız yere gözaltına alındı ve yargılandı. Suçsuzdu. Ancak, bu iki olaydaki farklı tavırları içimizdeki birçok kesimde İslam'ın kutsallarıyla ilgili hala çifte standartlı bir bakış açısı olduğunu da göstermiyor değil...



819 MİLYONLUK DEVRİN ELİ KULAĞINDA

Ege'nin dev sanayi kuruluşu Batı Anadolu Çimento'nun (Batıçim) Ankaralı Çiftay Holding'e satışında sona gelindi. Şirketin ana hissedarı konumundaki 5 aileden Bükey, Günel, Egeli ve Grebeneler, ellerindeki hisseleri Ankara merkezli Çiftay İnşaat şirketine satmak için el sıkışmıştı. 95 milyon dolar yani bugünkü kurla 816 milyon liraya gerçekleşecek devir için Rekabet Kurulu'ndan kararın bu hafta çıkması bekleniyor. Kurulun onayının ardından devir işlemleri tamamlanacak.

Çiftay Holding, Batıçim'in yönetim hakkının yüzde 38'ine sahip olacak. Yönetim hakkını elinde bulunduran hisselerin yüzde 35'i de hisselerini satmayan İzmiroğluÜnal ailesinin elinde bulunuyor.