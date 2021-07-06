Hayvanlarımızı beslediğimiz saman Türk toplumu için aynı zamanda önemli bir simge... Atalarımız saman üzerinden birçok özlü söz söylemiş, nasihatlar vermiş... İşte onlardan bazıları:

- Sakla samanı gelir zamanı...

- Arpa samanıyla, kömür dumanıyla...

- Güvenme (inanma) dostuna, saman doldurur postuna...

- İki gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş...

- Kedinin gideceği samanlığa kadar...



KENTİMİZİN ÖVÜÇ KAYNAĞI

Tabii bunlar ilk akla gelenler... Bir de "Saman altından su yürütmek", "Sapla samanı karıştırmak" ve "Saman alevi gibi" şeklinde çok kullanılan deyimlerimiz var... İşte atalarımızın çok önem verip öğütlerinde yer verdiği 'saman' bugünlerde İzmir'in en önemli vizyon ihraç malzemesi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, kafayı samana taktı... Nereye gitse ballandıra ballandıra İzmir'de nasıl güzel saman ürettiğimizi anlatıyor. Bunu bir vizyon olarak diğer kentlerin belediye başkanlarına sunuyor...



'SAMAN GÖNDERECEĞİZ' DEDİ

Mesela Ardahan'a gittiğinde "Bizim; az su isteyen bu sene hasadını yaptığımız karakılçık buğdayı var. Ata tohumu... İthal buğday tohumuna göre çok daha büyük boy veriyor...

1,5 - 2 metre boyunda... Onun için bizde saman çok... Bu samanları Ardahan'a büyükbaş hayvanların yemeleri için göndereceğiz. Onlar bize et olarak dönecek..." diyerek ufkunun ne kadar geniş olduğunu ortaya koydu. Başta Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir olmak üzere herkes Soyer'in bu fikrine şapka çıkardı ve İzmir'e gıpta ile baktı!



BURDUR'DA DA AYNI SÖZLER

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için İstanbul'dan Ekrem İmamoğlu, Ankara'dan Mansur Yavaş'la rekabet halinde olan Soyer şimdi de Burdur'a çıkarma yaptı. Soyer, ziyaretinin sonunda Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile ortak basın açıklaması yaptı.

Bununla ilgili geçilen haberleri heyecanla tıkladım Sayın vizyoner Belediye Başkanımız Soyer yine ne demiş diye!

Abovvv ne göreyim... Yine döktürmüş!

Yine ballandıra ballandıra demiş ki, "Bir ay önce atalık tohum olan yem bitkisi saz çavdarının hasadını yaptık. 1,5-2 metreye kadar başaklar olmuş. Tam bir saman fabrikası. Hiç su vermeden yetiştirildi.

Böyle atalık tohumlarımız varken biz saman ithal ediyoruz. Yeter ki biz atalık tohumlarımıza dönelim, doğayla uyumlu ürün deseni planlaması yapalım."



TÜRKİYE NEREYE, SOYER NEREYE?

Vay be...

Bu sözleri okuyunca "İşte" dedim "Cumhurbaşkanı adayı olacak politikacı(!)"... Bir insan bu kadar vizyoner olur ve Soyer gibi geçirir kafasına sekiz köşe kasketini başlar samanın faziletlerini anlatmaya!...

Şaka bir yana...

Türkiye bugün dünyaya İHA-SİHA ihraç eder hale geldi... Dünya harp tarihinin seyrini değiştirdik. Bu arada kendi haberleşme uydularımızı üretebilir hale geldik. Muharip uçak projemiz sürüyor... Yeni yeni füze sistemleri geliştiriyoruz. İstanbul'a ikinci bir kanal açmayı konuşuyoruz... İzmir'in Belediye Başkanı Soyer de 'saman' vizyonuyla çıkıyor Türkiye'nin karşısına...

Artan trafik için çözümü "İzmirliler araçlarına binmesin" çağrısı yapmakta bulan, heykel sayma ve koni dizme ihalesi yapan bir belediye başkanından vizyon olarak başka bir şey beklemek zaten çok da akıl karı değil!