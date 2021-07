İzmir'de Zorlu Holding'in Pasaport'ta yapacağı gökdelenle ilgili tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor. En son Konak Belediyesi, buradaki gökdelenin yüksekliğini eski Hilton Oteli binasına eşitlemişti yani 130 metre olarak belirlemişti.

Tam artık bu tartışma bitti demişken şimdi de Büyükşehir Belediyesi'nde ilginç bir karar için harekete geçildi. İmar ve Bayındırlık başta olmak üzere meclisin ilgili komisyonları, İzmir Körfezi, Cumhuriyet Dönemi kent merkezi ile tarihi kent merkezi Kemeraltı ve Kadifekale Tepesi görünümünün bozulmaması için İsmet Kaptan Mahallesi 1019 ada 6 parsel, Akdeniz Mahallesi 7491 ada 1 parsel ve Alsancak Mahallesi 3646 ada 26 parsele ilişkin belirlenen kat yüksekliklerinin 84 metre, Akarcalı Mahallesi 11153 ada 1 parsele ilişkin kat yüksekliklerinin topoğrafik yükseklik de göz önünde bulundurularak 60 metre olarak değiştirilmesi için oybirliği ile karar aldı. Kararın Meclis'ten de geçmesi bekleniyor.



HAKLARI ALINACAK MI?

Bu kararla ilgili dün İzmir basınında yayınlanan haberlerde Zorlu Holding'in gökdeleninin 130'dan 84 metreye, ayrıca Yeşildere üzerinden bulunan ve iş insanı Azat Yeşil tarafından yapılması planlanan gökdelen projesinin de 60 metreye indirildiği belirtildi. Ancak gerçekten böyle mi? Çünkü Zorlu Grubu burada inşaat ruhsatını aldı. Yeşil'in de inşaat ruhsatını aldığı belirtiliyor. Yani ortada kazanılmış haklar var. Kazanılmış haklar her gün, her isteyenin kafasına göre değiştirebileceği şeyler mi?



'SADECE İLKE KARARI'

Bununla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeleriyle de görüştüm.

Onların da alınan kararlarla bu iki gökdelenin yüksekliklerinin 84 ve 60 metreye düşürülüp düşürülmediği konusunda çok net bir bilgileri olmadığını gördüm. AK Parti Grup Başkanvekili de olan Özgür Hızal, burada alınan inşaat ruhsatlarıyla kazanılmış bir hak olduğunu ve bunun düşürülmesinin söz konusu olamayacağını düşündüğünü söyledi.

Komisyon Başkanı CHP'li İrfan Önal da, "84 metre yüksekliğe kent merkezinde düşürdük deniz kotunda. Bu biriyle ilgili değil. Bundan sonraki yapılaşmayla ilgili. Ruhsatı olan yerler sorun yaşarlar mı bilmiyorum, şu an hukuksal bir durum doğmuş durumda. Ruhsat aldıkları için müktesep hakları olabilir. Biz kişilerin durumunu bilmeyiz, biz ilke kararı aldık" dedi.



KANUNUN GEREĞİ YAPILDI

Yine komisyon üyesi CHP'li Murat Aydın da, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek yapılarla ilgili açıklamasının ardından İmar Kanunu'nda bir değişiklik yapıldı. Bazı yerlerde yükseklik sınırsızdı. Yasa değişikliği ile o sınırsızlığın kaldırılması ve sınır konulması gerekiyordu. Biz de komisyon olarak ilçelerden gelen tekliflere göre önceden kat yüksekliği sınırsız olan yerler için o yerin genel yapısına göre yükseklik sınırları belirledik. Bunun sahada hangisine ne şekilde etki edeceği ayrı bir tartışma. Bu bizim komisyonumuzun görev alanında olan bir konu değil. O yüzden bu konuda bir şey söyleyemem. Bunun ilçe ilçe, yer yer kime ne etkisi olacağını bilemiyorum" dedi. Artık İzmir'de yatırımlarla ilgili şu kısır tartışmaları bir sona erdirsek de herkes ne yapacağını bilse. Yap boz tahtası gibi her gün değişen kararlarla bu kente yatırımcı falan getiremeyiz.