Büyükşehir’den İzmirlileri şaşırtan sergi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Büyük Zaferin 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi” ziyaretçilerini şoke etti. İzmir’in işgalinin fotoğraflarının büyük ölçülerde kullanıldığı sergide, kentin kurtuluşunu gösteren kareler ise neredeyse bir A4 kağıdı boyutunda

Türkiye, İzmir'in Kurtuluşu'nun kutlandığı 9 Eylül günü, Kordon'da verilen Tarkan konserinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Yunan işgalcilere tek laf etmeyip Osmanlı'yı hedef alan ifadeler kullanmasını tartışıyor. Soyer'in "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar" şeklindeki sözlerine her kesimden tepki yağmaya devam ediyor.

OKURLARIMIZ ARADI

Soyer için yapılan "Sanki İzmir'in değil Atina'nın belediye başkanı. Bir dahaki kutlamayı Atina'da yapsın da tam olsun" şeklindeki eleştiriler dikkat çekerken İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir sergide de tartışma yaratacak bir tablo oluştuğu ortaya çıktı. Kültürpark Atlas Pavyonu'daki "Büyük Zaferin 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi" isimli söz konusu sergi ile ilgili son günlerde birçok telefon aldık. Arayanlar, sergide Yunan komutanların fotoğraflarının büyük şekilde kullanılmasını garipsediklerini ve bunda bir tuhaflık olduğunu düşündüklerini söylüyordu. Biz de gelen şikayetlerin ardından dün gidip bu sergiyi gezdik. Tamam sergi, anlamlı, Türk milletinin verdiği mücadeleyi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatıyor. Ancak... "Şeytan ayrıntıda gizlidir" derler ya... İşte biz de sergide şaşırtan, şoke eden bir ayrıntı ile karşılaştık. Verilmek istenen mesajların ayrıntılar üzerinden insanların zihnine işlenmeye çalışıldığı gerçeğini de düşününce bu gözlemizi size de anlatmak istedik.

KURTULUŞ 4 KÜÇÜK FOTOĞRAFTA

ARADIK aradık ve serginin en sonlarında bulduk. Yunan işgali dev fotoğraflarla verilirken İzmir'in kurtuluşu neredeyse A4 kağıdı büyüklüğündeki 4 fotoğraf ve birkaç gazete kupürüyle geçiştirildiğini görünce de çok şaşırdık. Aklımıza da ister istemez "Madem Yunan Kralı'nın işgal ettiği Anadolu'da kurmaylarıyla heybetli (!) bir yürüyüş yaptığı fotoğrafını o kadar büyük kullanıyorsunuz neden İzmir'de Valilik Konağı'na Türk Bayrağı'nın çekildiği anı gösteren fotoğrafı neredeyse A4 kağıdı boyutunda veriyorsunuz?" sorusu geldi. Türkiye'nin Soyer'in sözlerini tartıştığı şu günlerde İzmir'de düzenlenen sergide ortaya konulan ve kim ne derse desin büyük bir çelişki olduğu ortada olan bu tablonun üzerinde durulması gerekiyor. Sizce de sergideki bu çelişki, kente ve İzmirlilere yapılmış bir haksızlık değil mi?

YUNAN KRALININ DEV FOTOĞRAFI

SERGİDE İzmir'in Yunan güçleri tarafından işgali boyumu aşan fotoğraflarla anlatılıyor. Hele İzmir'in işgalini anlatan bölümün hemen yanına yerleştirilen Yunan Kralı 1. Aleksander'in işgalin ardından Bandırma'ya gelişini gösteren dev bir fotoğraf serginin en dikkat çeken objelerinden birini oluşturuyor. Fotoğrafta Yunan Kralı ve yanındaki Yunan generaller Bandırma'da heybetli (!) bir şekilde yürürken gözüküyor... Peki sergide İzmir'in işgali ve Yunan Kralı'nın böyle heybetli (!) fotoğrafları yer alırken İzmir'in kurtuluşu nasıl anlatılıyor? Bunu da görmek istedik.