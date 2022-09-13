Beko, belediyedeki damatları da çiftledi

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'nun işini bilen bir vekil olduğu bir kez daha ispatlandı. Bu işini bilme konusunu Yeni Asır olarak 5 Kasım 2015'te yaptığımız haberde ortaya çıkarmıştık. O zaman DİSK Genel Başkanlığı yapan Beko, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na gerekli desteği veriyordu. Biz de o haberimizde Beko'nun kızı Derya Beko Kaytankaş'ın Evka-4 Spor Salonu, diğer kızı Deniz Dal'ın da İZELMAN anaokulu ve damadı Cem Dal'ın da ESHOT Gediz Atölyesi'nde Serigrafi bölümünde çalıştığını ortaya koymuştuk. Şimdi Beko'nun belediyede çalışan kızları gibi damatlarını da ikilediği ortaya çıktı. Derya Beko Kaytankaş'ın futbolcu eşi Mert Kaytankaş, bir süre önce belediyeye ait İZELMAN'a kadrolu olarak alındı ve Büyükşehir Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmaya başladı... Ne diyelim işini bilmek demek ki böyle bir şey...

CHP İZMİR'DE TUHAF SÖYLEŞİ

CHP'de Deniz Baykal'ın Genel Başkan olduğu dönemde grup başkanvekilliği de yapan İzmir eski Milletvekili Kemal Anadol, bugün CHP İl Başkanlığı'nın düzenlediği Salı Söyleşileri'nde konuşacak. Anadol, "12 Mart, 12 Eylül ve CHP" başlıklı bir sunum yapacak. Anadol, bir dönem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun en azılı muhalifleri arasında yer alıyordu. Kılıçdaroğlu'nun İzmir'den vekil adayı olduğu dönemde açıklama yapıp CHP liderine oy vermeyeceğini söylemişti. Anadol ayrıca seçimlerle ilgili başarısızlıklarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Partilerde il başkanları doğrudan genel başkanın o kentteki temsilcisidir. Kemal Bey'i İzmir'de temsil eden İl Başkanı Deniz Yücel'in Kılıçdaroğlu'na oy bile vermeyeceğini açıklayan bir ismi hem de İl Başkanlığı'nda konuşturması oldukça tuhaf bir tablo ortaya çıkarıyor.

SERDAR KOÇ'TAN 'DAMAT' AÇIKLAMASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde alacağını tahsil edemeyen firma sahiplerini arayan bazı isimlerin "Belediye içinde adamlarımız var. Yüzde 20 komisyon verirseniz alacaklarınızın ödenmesini sağlarız" diyerek rüşvet talep ettiğine yönelik çıkan bir haberi bu köşede daha önce değerlendirdik. Söz konusu haberin yapıldığı haber sitesinin sahibinin CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç'un damadı olduğuna da dikkat çektik. Bu yazımızla ilgili Koç'tan bir telefon aldık.

"BENİMLE HİÇBİR BAĞI YOK"

Koç, "Ben sanayiciyim. 30 yıllık üretici ve ihracatçıyım. Tamam o site damadıma ait olabilir ama benimle ne resmi ne de gayri resmi hiçbir bağı yok. Benim işim habercilik değil. Söz konusu site ile benim aramda böyle bir bağ kurma çabaları bizleri üzüyor. Kamuoyunun işin doğrusunu bilmesini istiyorum" dedi. Koç ayrıca 9 Eylül'de partilerinin kuruluş yıldönümünün kutlanacağı etkinlik için üyelere yaptığı SMS davetinde aynı gün kutlanan İzmir'in kurtuluşundan bahsetmemesi nedeniyle gelen tepkilere de cevap verdi. Koç, "O gün ben İzmir'in kurtuluşu çerçevesinde yapacağımız etkinlikleri ayrı bir SMS ile duyurdum. Partimizin kuruluşuyla ilgili etkinlik için de ayrı SMS gönderdim. Bu mesajlarımdan sadece parti ile ilgili olanı ön plana çıkarıp hedef alınmam çok yanlış. İşin doğrusu budur" diye konuştu.