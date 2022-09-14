CHP’de seviyeyi dibe çeken paylaşım...

CHP Menemen İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Güneş, daha önce işlettiği belediye tahsisli halı saha ile ilgili belediye meclisinde konuşan bağımsız meclis üyesi Hasan Ünal'a rakı şişesi ile saldırarak gündem oldu. Güneş'ten şimdi de seviyeyi dibe çeken bir paylaşım geldi.

Güneş CHP İlçe Başkanı Ömer Güney ve CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'in Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptıkları ziyarette yer aldı.

AT KİM, KÖPEK KİM?

Artık neyin kafasını yaşıyorsa, Kılıçdaroğlu ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı "Köpekler istedi diye atlar ölmez" şeklindeki yabancı bir atasözü ile paylaştı. Tabii bu durumda herkes Güneş'in kastettiği köpeklerin kim olduğunu merak etti.

"Herhalde CHP içinde ilçe yönetimine muhalif olanları kastetmiştir" yorumları yapıldı. Bu arada tabii ki, atlar kim, at bu fotoğrafın neresinde soruları da gündeme geldi. Paylaşım CHP'de tepkilerin hedefi oldu. Bunun üzerine Güneş paylaşımdaki ifadesini değiştirmek zorunda kaldı. Nedir bu CHP ve Kılıçdaroğlu'nun Menemen'den çektiği böyle?

Soyer'in son U dönüşü: Kıbrıs

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tepkiyi görünce hemen U dönüşü yapıveriyor. Son U dönüşünü de Kıbrıs konusunda yaptı. Göreve geldiği ilk dönem gündeme gelen "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak.

Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes Ada'nın bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs'ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup, adayı Kıbrıslılara bırakmak lazım. Kaderlerini kendileri belirlemeli. Herkes çok fazla müdahil oluyor, sadece Türkiye değil. Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor.

Olan Kıbrıslılara oluyor" açıklamasıyla ortalığı ayağa kaldırdı.



"İNGİLİZLERİ KASTETTİM" İDDİASI

Bu açıklamadan gayet iyi anlaşılacak bir şekilde Türkiye'nin Kıbrıs davasından vazgeçmesi gerektiğini dile getirmiş oldu.

Bu sözü en son 9 Eylül kutlamalarında İzmir'i işgal eden Yunan'a tek laf söylemeyip Osmanlı'ya hakaret etmesiyle tekrar gündeme geldi. Soyer de önceki akşamki meclis toplantısında U dönüşlerinin tarihine geçecek bir açıklama yaptı:

"Ben Kıbrıs'ı Kıbrıslılar'a bırakalım derken İngilizleri kastettim..." Sayın Soyer, gerçekten milletin bu sözünüze inanacağını mı zannediyorsunuz?