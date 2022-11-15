Önce kitap şimdi de tişört

ABD Suriye'nin kuzeyindeki PKK/ PYD/YPG'yi yıllardır besliyor. TIR'lar dolusu silah yolluyor, her yıl yüz milyonlarca lira da mali yardımda bulunuyor.

Üzerine askeri eğitim de veriyor. Maalesef tüm tepkilere rağmen bu politikasından vazgeçmiyor. İşte önceki gün de PKK/PYD/ YPG, İstanbul İstiklal Caddesi'nde hain bir saldırı gerçekleştirdi. 8 canımız şehit düştü.

Türkiye, saldırı sırasında bomba dolu çantayı caddeye koyup kaçan Kuzey Suriye kökenli teröristi bir kaç saat içinde yakalayarak nasıl büyük bir devlet olduğunu dünya aleme bir kez daha gösterdi. Türkiye, bu sırada terörü besleyen ABD'ye de müthiş bir mesaj verdi.

ERDOĞAN MASAYA KOYDU

Başkan Erdoğan'ın, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sırasında masaya koyduğu kitap dikkatlerden kaçmamıştı. Bunun İletişim Başkanlığı tarafından 2019 yılında yayına alınan "Turkey's Fight Against Terrorism" (Türkiye'nin terörizme karşı mücadelesi) isimli kitap olduğu görülüyordu. 90 sayfalık kitapta, Türkiye'nin PKK, YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerine yönelik, uğradığı saldırılara karşı ülke içinde ve dışında düzenlenen operasyonlar anlatılıyordu.

Bu kitap aslında Erdoğan tarafından ABD Başkanı'na doğrudan verilmiş önemli bir mesajdı. ABD'ye resmen "Terörü senin desteklediğini biliyoruz" demekti.

TÜRK BAYRAKLARI ARASINDA

İşte bu saldırının ardından da terörü besleyen ABD'ye yine benzer şıklıkta bir cevap verildi. Terörist, üzerinde "New York" yazan tişörtle Türk Bayraklarının arasında çaresiz bir halde fotoğraflandı ve bu fotoğraf bütün dünyaya servis edildi. Servis edilen fotoğrafta "New York" yazısının net bir şekilde okunmasına dikkat edildiği anlaşılıyordu. İşte Erdoğan'ın Biden ile görüşmesinde masaya koyduğu kitabın ardından Türk Bayrakları arasında çekilmiş bu fotoğraf da ABD'ye "Bu saldırının altında senin olduğunu biliyoruz" mesajıydı. Türkiye terörü sahada nasıl eziyorsa arkasındaki güçlere de mesajını ve tepkisini böyle net bir şekilde vermesini de biliyor.

KARŞIYAKA'DA YİNE MAAŞ KRİZİ

Karşıyaka Belediyesi'nde yine maaş krizi yaşanıyor. Şimdi de Belediye Personel A.Ş'de çalışan binlerce işçiye maaşlarının yüzde 82'si yatıyor. DİSK Genel İş Sendikası 8. No'lu Şube yönetimi şirketteki üyelerine bu durumu bildiren bir mesaj gönderdi. İşi Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını taşıyan huzurevini satmaya kadar vardıran Karşıyaka Belediyesi'nde alarm zilleri giderek daha şiddetli çalıyor...

İZMİR'DE 1.4 MİLYAR LİRALIK MARKA DEVRİ

Yaşar Topluluğu'nun en eski markalarından biri de "Durmuş Yaşar ve Oğulları" yani "DYO"dur. Bu marka şimdi Yaşar Topluluğu içinde el değiştiriyor. Halka açık DYO Boya Fabrikaları A.Ş, KAP'a bir açıklamada bulunarak lisans bedeli ödeyerek kullandıkları DYO ve alt markalarını, sahibi Yaşar Holding A.Ş'den satın almak için mutabakata vardıklarını duyurdu. Buna göre 11 Kasım'da 37.5 milyon dolara DYO inşaat boya markaları devralındı. Diğerleri ise, 2023 yılı ilk yarısı içerisinde yine KDV hariç 37.5 milyon dolar bedel üzerinden devralınacağını duyurdu. Satışla DYO'dan Yaşar Holding'e 1.4 milyar lira civarında bir para girişi olacak.