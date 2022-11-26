Efsane Cuma izdihamının anlattığı

Türkiye'de yüksek enflasyon sorunu olduğu bir gerçek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayat pahalılığı ve enflasyon sorununu en kısa sürede çözeceklerini söylüyor. Bununla ilgili adımlar atılıyor. Diğer yandan muhalefet ise, sürekli karamsar tablo çiziyor.

Onlara kalsa, Türkiye'nin şimdiye kadar çoktan iflas bayrağını çekmesi lazımdı.

Ancak, Türkiye yoluna devam ediyor.

Peki muhalefetin "Vatandaş yiyecek ekmeğe muhtaç" şeklindeki kara propagandası gerçek mi? Dün 'Efsane Cuma' adı altında gerçekleştirilen indirim kampanyalarına İzmir'de ne kadar ilgi gösterildiğini araştırdık. Kentteki birçok AVM'yi gezdik.

Mağazaların birçoğunda izdiham manzarasıyla karşılaştık.

MUHALEFET AÇIKLASIN DA GÖRELİM

İzlenimlerimizin detaylarını bugün gazetemizin manşet haberinde okuyabilirsiniz.

Biz de bu köşeden Türkiye ekonomisiyle ilgili karamsar tablo çizip vatandaşın yiyecek ekmeğe muhtaç olduğu algısı oluşturmaya çalışanlara soralım: Madem öyle, bu izdiham niye? Tamam bir hayat pahalılığı var, gıda enflasyonu var ancak demek ki, sizin oluşturmaya çalıştığınız algı da gerçek değil... Bu ülke insanına gerçekleri söylemiyorsunuz...

BAŞKAN GÜNEL NEDEN KORKUYOR?

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yapılan 12.8 milyon liralık mıcır vurgunu operasyonunun ardından ilçedeki hareketlilik sürüyor. Belediye Başkanı Ömer Günel'in mıcır vurgunu dosyasının tutuklu zanlısı ZTB İnşaat'ın sahibi Turan Bağı ile telefon görüşmelerinin belirlenmesini amacıyla HTS kayıtlarının çıkarılmasına itiraz etmesi şaşırttı. Çünkü Günel, daha önce Turan Bağı'yı hiç tanımadığını savunmuştu. HTS kayıtlarının çıkarılması talebi, geçtiğimiz günlerde Turan Bağı ve kardeşinin mıcır iddialarını gündeme getirdiği için darp ettirdikleri gazeteci Ergün Poyraz'ın Ömer Günel'in azmettirici olduğu yönündeki iddiasıyla ilgili görülen davada gündeme geldi.

20 TAKİPÇİDEN BİRİ ÇIKMIŞTI

Günel'in Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesi'nde açtığı "iftira" davasında yargılanan gazeteci Poyraz, Turan Bağı ile Ömer Günel arasındaki HTS kayıtlarının çıkarılmasını istedi. Ömer Günel'in avukatı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın damadı Umut Yaşar ise, bu talebe şiddetle karşı çıktı.

Günel, madem tanımadığını söylüyor o zaman bu talebe neden karşı çıkıyor ki? Gerçi daha önce de Günel'in Turan Bağı'nın bir sosyal medya mecrasındaki 20 takipçisinden biri olduğu anlaşılmıştı.

Acaba şimdi de aralarındaki telefon görüşmelerinin ortaya çıkarılmasından mı çekiniyor? Eğer böyle bir trafik ortaya çıkarılırsa usulsüz bir takım belgelerle belediyeden onlarca milyon liralık ihale aldığı öne sürülen ZTB İnşaat dosyası çok başka boyutlara gidebilir.

BAŞAK'A YENİ GÖREV

CHP'de Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'la olan yol arkadaşlığını sonlandıran Konak İlçe eski Başkanı Mehmet Şakir Başak, geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından sivil toplum koordinatörü yapıldı. Soyer şimdi de Başak'ı İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş'ye yönetim kurulu üyesi yaptı.