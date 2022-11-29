‘İhaleye fesat karıştırmanın’ belgesi icat edildi!

Türkiye'de Emlak Bankası'ndaki yolsuzlukların patladığı 1994 yılında iş adamı Selim Edes'in söylediği "Rüşvetin belgesi mi olur ulan p..." sözü klişe haline gelmişti. Tabii, sonrasında teknoloji çok gelişti. Artık rüşvetin her türlü belgesi oluyor.... Ancak CHP'li Başkan Ömer Günel tarafından yönetilen Kuşadası Belediyesi'nde yaşanan bir olay, "ihaleye fesat karıştırmanın" belgesinin de Aydın'ın bu şirin ilçesinde icat edildiğini gösteriyor!

"YETERSİZ" DENİLİP ELENDİ

Nasıl mı?

CHP'li belediyelere halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında değişik isimlerle 'masa kuran' İstanbullu işadamı Gönen Orhan, Kuşadası'nda da milyonlarca lira karşılığında "Güvercin Masa"yı hayata geçirdi.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Koordinatörlüğü, bu Güvercin Masa ihalelerinin ikisini mercek altına aldı ve Başkan Günel ile ihalelerin yetkilileri hakkında hazırladığı raporu Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Rapora göre Ağustos 2019'daki ilk ihalede 266 bin liralık teklif sunan Martem Kurumsal şirketi, "yeterliliği" olduğu halde "değil" denilerek elendi ve iş 933 bin lira teklif veren Ceren Tanıtım'a verildi.

BELEDİYE KÖŞEYE SIKIŞIYOR

29 Ocak 2021'de gerçekleştirilen diğer ihalede ise, 5 firma teklif verdi ve bunlardan FSM Temizlik, Avrasya Sosyal Hizmetler ve Kare Kurmsal şirketlerinin verdiği teklifler 2 milyon 765 bin lira teklif veren Ceren Tanıtım'dan çok daha düşük kaldı. İhaleyi Ceren Tanıtım'a vermek isteyen belediye bu nedenle köşeye sıkıştı. Çünkü, düşük teklif veren firmaların tüm belgeleri sağlamdı.

Yani diğer ihaledeki gibi "iş bitirme belgeleri yetersiz" gibi bahaneler uydurup 3 firmayı eleyerek işi Ceren Tanıtım'a veremediler.

İhale Komisyonu Başkanı Tayfun Alan da ıslak imzasıyla Başkan Ömer Günel'e "Sayın Başkanım" hitabıyla bir yazı kaleme aldı.

Alan, yazıda düşük teklif veren firmaları iş deneyim belgelerinin uygun olmadığı gerekçesiyle elemeleri halinde Kamu İhale Kurumu tarafından haklarında görevin kötüye kullanılması ve ihaleye fesat karıştırma suçu işlendiği ithamında bulunulabilme tehlikesi olduğunu anlattı. Bu yazının ardından ihale, bu kez "teknik şartnamede eksiklikler bulunduğu" bahanesiyle iptal edildi.

YAZI DOSYADA UNUTULDU

Ancak çok zekiler ya... İşi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Çünkü Alan'ın bu yazısını ihale dosyasının içinde unutuldu. Bu da, dosyayı inceleyen başkontrolörün eline geçti. Yani bu unutkanlıkla bir anlamda 'ihaleye fesat karıştırma' belgesi de icat edilmiş oldu. Başkontrolör de raporunda, "İhalenin önceki yıllarda olduğu gibi Ceren Tanıtım şirketinin uhdesinde bırakılamamış olması nedeniyle iptal edildiğine yönelik kuvvetli emarelerin bulunduğu ve İhale Komisyonu Başkanı Tayfun Alan'ın kaleme aldığı bilgi notunda bunun açık bir şekilde görüldüğü, ihalenin iptal edilmeyip sonuçlandırılmış olsa idi, söz konusu hizmetin muhtemelen 2 milyon 365 bin lira fiyat teklifinde bulunan FSM Temizlik şirketi tarafından üstlenileceğinin anlaşıldığını" dile getirdi ve ihaleye fesat karıştırıldığını öne sürdü ve raporunu tamamladı.

YARGI SON KARARI VERECEK

Bu rapor, Başkan Günel, Alan ve diğer komisyon üyeleriyle ilgili soruşturmanın yürütülmesi için Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bundan sonra olay artık adli olarak soruşturulacak. O zaman ortaya çıkacak sonuç ne olacak göreceğiz, ancak rapordan anlaşılan, Başkan Günel ve diğer isimler için çanlar çoktan çalmaya başladı.