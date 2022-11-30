İzmirli vekillerin yaman çelişkisi

İzmir'de geçtiğimiz pazar günü yapılan Göztepe-Altay maçında maalesef kan aktı. Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle bir Göztepe taraftarı ağır yaralandı.

Diğer yandan bir Göztepe taraftarı ise, sahaya girerek Altay'ın kalecisine korner direği ile saldırdı. Üstelik fişeklerin stada maç için görevlendirilen ambulans şoförlerince sokulduğunun ortaya çıkması rezaletin boyutunu daha da büyüttü.

Şimdi ise, böylesine üzücü bir olay üzerinden bile siyaset yapılmaya çalışılması çirkinliğe çirkinlik ekliyor.

TARAFLAR İSTEDİ YASAK KALKTI

Takip edenler bilir... Şehir içi derbi maçı öncesinde konuk takım Altay taraftarına Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maç için giriş yasağı kararı alınmıştı. Sonrasında her iki kulüp yöneticilerinin de söz ve garanti vermesiyle bu yasak Vali Yavuz Selim Köşger tarafından kaldırıldı. Şimdi CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır kalkmış, bunun üzerinden siyaset yapıyor. "Devleti yöneten kişiler kolay kolay aldığı karardan geri vites yapmazlar. Ne oldu da bir gün sonra kararını değiştirdin? Hangi baskıyı yedin, hangi siyasi baskı sebebiyle bu karardan vazgeçtin?" diyerek aklınca Vali Köşger'e yükleniyor. Belli ki üzücü olayın faturasını Vali Köşger üzerinden hükümete ve iktidar partisi siyasetçilerine kesmeye çalışıyor. İki takım taraftarının dostluk içinde maç seyretmesini sağlamak için iyi niyetle alınmış bir karar üzerinden siyaset yapmaya çalışmak vicdansızlık değil de nedir?

SERTEL'İN ÇIKIŞI ORTADA

Hem milletvekiliyseniz, siyasetçiyseniz böyle bir açıklama yapmadan önce kendi partinizden ne gibi talepler yükselmiş ona bakmanız lazım. Bayır olayların ardından Köşger'e yüklenirken kendisi gibi CHP'nin İzmir Milletvekili olan Atila Sertel ise, geçtiğimiz Perşembe günü bu yasağın kaldırılması talebiyle yine Vali'yi hedef almıştı.

Yaptığı paylaşımda aynen şunları söylemişti: "Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan Göztepe-Altay karşılaşmasının güvenlik (!) gerekçesiyle seyircisiz oynanması İzmir'e, İzmirlilere iki güzide kulübümüzün taraftarlarına hakarettir.

Unutulmasın ki İzmir'de 80 bin kişinin izlediği Karşıyaka-Göztepe derbisi oynanmıştır.

İzmir Valisi'ne ve Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Göztepe-Altay maçı seyircisiz oynanamaz. Gerekli güvenlik önlemlerini alamıyorsanız o koltuklarda işiniz nedir? İzmir halkının, taraftarların cezalandırılmasını kabul etmiyoruz. İzmirlilere güvenin, kimsenin burnu kanamaz."

BÜYÜK BİR TEZAT OLUŞTU

Ee şimdi Bayır'a sormazlar mı, "Bu ne yaman çelişki böyle?" diye...

Hem ayrıca birileri de çıkıp şimdi "İzmirlilere güvenin, kimsenin burnu kanamaz" diyerek bu olaylara zemin hazırladı diye Sertel'i suçlarsa ne olacak?

Bu nasıl haksızlık olursa iki takım taraftarı kendilerine ayrılan tribünlerde maç seyretsin diye kulüplerin de isteğiyle yasağı kaldıran Vali Köşger'e ve onun üzerinden başka yerlere fatura kesmeye çalışmak da büyük haksızlık.