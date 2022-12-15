Soyer’den “Ne abiniz ne de babanızım” çıkışı

CHP İzmir'de İl Başkanı Deniz Yücel'in milletvekili adaylığı için istifa edeceği kesinleşti. Yerine kimin getirileceği ise tam bir muamma. CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, yeni başkanın kendi içlerinden seçilmesi, bu olmazsa da genel merkez tarafından görevlerinden alınmamalarını istiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önceki gün il yönetimiyle bir zirve yaptı. Ancak Soyer'in verdiği mesajlar, il yöneticilerinde soğuk duş etkisi yaşattı.

Çünkü Soyer, her ne kadar yeni il başkanının yönetim içinden olmasını ve yönetimin görevde kalmasını kendisinin de arzu ettiğini söylese de "Ancak kararı Genel Merkez verecek. Bana sorulursa bu düşüncelerimi Genel Merkez'e söylerim. Ama karar mercii üst yönetimdir" diyerek kestirip attı.

ARACILIK İSTEĞİNİ REDDETTİ

Toplantının bu bölümü basına da yansıdı.

Ancak basına yansımayan çok önemli bir diyalog vardı. Emin kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, Soyer bunları söylediğinde İl Başkan Yardımcısı Özkan Tice, Soyer'e "Sayın Başkanım, siz bize bir abi olun, bir baba olun ve genel merkeze hepimizin görevde kalmamız için aracı olun" dedi.

Bunun üzerine ise, Soyer'in verdiği cevap şok etkisi yarattı. "Ben kimsenin abisi de babası da değilim. Çok istiyorsanız Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan randevu alın ve bu talebinizi kendisine iletin" dedi. Bu cevap üzerine il yönetcilerinin morali oldukça bozuldu.

DENİZ YÜCEL'E DE TEPKİ VAR

Bu arada il yöneticilerinin önemli bölümü, İl Başkanı Deniz Yücel'e de çok kırgın. Biliyorsunuz Yücel, 5 yıl önce bu göreve Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından seçtirildi. Ancak Kocaoğlu gidince Aziz Başkan'ın en büyük rakibi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'la birlik oldu ve Soyer'e savaş açtı. Özkan da genel başkan yardımcılığından düşünce bu defa onu da geride bırakıp dümeni bir dönem karşısında olduğu Soyer'e kırdı.

Yücel, şimdi de her ne kadar il yöneticilerine haklarını hukuklarını koruma konusunda destek verdiğini söylese de yeni il başkanının atama ile belirlenmesine itirazı olmadığı da gayet belli. Birçok il yöneticisi ortada bir samimiyetsizlik olduğunu düşünüyor. Yücel'in de Soyer'le zirvelerinin ardından yaptığı açıklamada il başkanlığı için atama olabileceği yönündeki sözleri de il yöneticilerinde bir başka hayal kırıklığına neden oldu. Giderek büyüyecek kriz, seçim öncesi CHP'de önemli bir sıkıntı yaşanmasına neden olacak gibi gözüküyor.

BU AYIBI DÜZELT ÖZLEM ÇERÇİOĞLU

Gazetemizin bugünkü manşetinde yine çarpıcı bir haber var. Aydın Valiliği'nin belediyeye gönderdiği ve görevi kötüye kullanmaktan aldıkları cezaları kesinleşen 4 yöneticinin görevden alınmaları talebiyle ilgili inceleme yapılmasını istediği yazıya belediyenin bu isimlerden biri olan Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar aracılığıyla "Gerek yok" cevabı vermesi tam bir skandal. Nereden tutarsanız tutun elde kalıyor. Peki bundan Başkan Özlem Çerçioğlu'nun haberi var mı? Uçar'ın yazısında cevabın 'belediye başkanı adına verildiği' ifade edildiği için herhalde vardır. Netice olarak haberi varsa da yoksa da bu ayıp Çerçioğlu'na yazar. Çerçioğlu haberi yoksa bunu yapanlardan hesabı sormalı, varsa da bu ayıbı düzeltmenin bir yolunu bulmalı. Devlet adabı da bunu gerektirir.