İzmir Büyükşehir mülakattan geçemedi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 21 Ağustos'ta yapılan ve belediyeden 200'den fazla memurun katıldığı görevde yükselme sınavında başarılı olan personel arasından 20 ismin seçilmesiyle ilgili belirsizlik bitmek bilmiyor. Önce mülakat yapmak için 3 aya yakın beklenildi. Bizim de bu köşede konuyu sık sık gündeme getirmemizin ardından mülakat nihayet 3-4 Aralık'ta yapıldı. Ancak bu defa da sonuçları iki haftadır açıklanmıyor.

Yetkililer hiçbir açıklama da yapmıyor.



BAŞKAN TUNÇ SOYER'E ÇAĞRI

Diğer belediyeler bu atamaları çoktan yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işi bu derece ağırdan alması daha önce de yazdığımız gibi "torpil hazırlığı" kaygılarını da beraberinde getiriyor. Dört gözle sonuçları bekleyen memurlar, stres içinde.

İşlerine konsantre olamıyorlar. İş, "CHP, devlet kadrolarına alımlardaki mülakatlar üzerinden algı operasyonları yaptı ama kendisi bir mülakat yapmayı bile beceremiyor" denilme noktasına doğru gidiyor.

Memurların seslerini duyurmak adına buradan Başkan Tunç Soyer'e süreci bir an önce sonuçlandırıp adaletli atamalar yapması çağrısında bulunuyoruz.



İyi Parti'de Bezircilioğlu adı

İyi Parti'de önümüzdeki ay yapılacak İl Kongresi için Oğuzhan Yar, Emre Eryıldıran, Öztürk Keskin'in ardından İl Başkan Yardımcısı Şakir Genç de adaylığını açıkladı. Merkez sağ parti olma iddiasında olan İyi Parti'de nihayet ülkücü kökenli adaylardan sonra merkez sağdan gelmiş bir aday da çıkmış oldu. Bu arada kulislerde Genel Merkezin halen il yönetim kurulu üyesi olan Sinan Bezircilioğlu'nu İl Başkan adayı olarak çıkaracağı konuşulmaya başlandı. Ancak birçok sivil toplum kuruluşu yönetiminde yer alan Bezircilioğlu'nun parti teşkilatı içinde ise, çok fazla tanınmamış olması da dikkat çekici bir unsur.





Bıçkın delikanlı Deniz Yücel!

CHP'de, milletvekili adaylığı için bugünlerde görevinden istifa edecek olan İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in önceki gün İstanbul'da yapılan mitingdeki kasketli imajı konuşuluyor. Kimisi "Bıçkın delikanlıya dönmüş" derken kimisi de Yücel'i kasketiyle de bilinen ünlü aktör Tarık Akan'a benzetiyor. Birlikte yola çıktığı isimleri değiştirip kendisini hedefine götürecek yeni ittifaklar kurmasını çok iyi bilen Yücel, son zikzağı İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan ayrılıp Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakınlaşarak yapmıştı. Soyer de bir ara üretici kasketi takarak farklı bir imaj çalışması içine girmişti. İşte Yücel'in bu imajını da o açıdan "Soyer'e bir öykünme" olarak yorumlayanlar da var.