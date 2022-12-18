İzmir’de ‘korsan’ kongre krizi

İzmir, Yunan işgaline karşı ilk kurşunun atıldığı ve ardından başlayan Kurtuluş Savaşı'nda düşmanın denize döküldüğü kent olma şerefini taşır. İzmir'in bir diğer gururu da Ulu Önder Atatürk'ün kuracağı Cumhuriyet'in ekonomik temellerini atmak için 17 Şubat 1923'te topladığı İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapmasıdır. Daha önce bu köşede yazdık, İzmir'de maalesef ilk İktisat Kongresi'nin 100. yılında bir kaos yaratılıyor.

DEVLET YENİDEN TOPLAYACAK

Atatürk'ün ilk kongreyi yaptığı Kemeraltı'ndaki binanın yeri İzmirli belediyelerin onayıyla otopark olarak kullanılıyordu.

Bu durumu fark eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, burayı satın aldırdı. Orada şu an ilk kongrenin toplandığı binanın aynısı hızla inşa ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde İzmir İktisat Kongresi'ni 100. yılında burada tekrar toplayacak. Bakan Nurettin Nebati, uluslararası bir organizasyon olarak gerçekleştirilecek İktisat Kongresi'ndeki son durumu anlatmak üzere önümüzdeki Çarşamba günü İzmir'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Devlet bu işi böyle ciddiye alırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kalktı, aynı tarihte korsan bir İktisat Kongresi düzenlemek için harekete geçti. 'Korsan' diyoruz çünkü aslını devlet düzenlediğine göre yetki sahibi olmadan paralelini düzenlemek ancak korsanlıkla açıklanabilir.

BELEDİYENİN NE YETKİSİ VAR?

Hem belediyenin ülkenin iktisat politikasının belirlenmesiyle ne ilgisi var? Tunç Bey, kendisi göreve geldiğinden bu yana İzmir'in 800'den fazla gayrimenkulünü haraç mezat sattı. Belediyenin borcunun 15 milyar liralara doğru çıktığı belirtiliyor.

Sen İzmir'deki koku sorununu çözeceğine daha da artırmışsın, belediyeyi borç bataklığına sürüklemişsin, daha yollara asfalt atmaktan acizsin kalkmışsın Türkiye'nin ekonomi politikalarıyla ilgili iktisat kongresi düzenliyorsun.

Devlet kendi yapacağı kongrede, alınacak kararları ortaya konulacak fikirleri değerlendirecek ve gerektiğinde uyguladığı iktisat politikasına yansıtacak.

Peki belediyenin düzenlediği kongrede alınacak kararlar, ortaya konulacak fikirler ne olacak? Belli değil...

Hadi CHP bir siyasi parti olarak çıksa ve "Bize bağlı belediyenin düzenlediği İktisat Kongresi'nde çıkacak sonuçları iktidara gelirsem ben uygulayacağım" dese anlayacağız. Öyle bir söylem de yok. Sırf, gösteriş olsun, Soyer'in PR'ı olsun diye İzmirlinin milyonlarca lirasını harcayıp böyle bir etkinlik yapılması abesle iştigalden başka bir şey değil.

AKLI SIRA KÜÇÜMSEMEYE KALKTI

Soyer eski Türkiye'nin sembol isimlerinden gazeteci Ertuğrul Özkök'ü düzenleyecekleri kongrenin PR'ını yapmak için İzmir'e davet etmiş. Verdiği röportajda kalkmış bir de devletin düzenleyeceği kongreyi küçümseyen açıklamalar yapmış.

"Onlar binayı yeniden inşa ediyorlar bizse içeriğini dolduruyoruz" demiş...

Kimseye had bildirmeyi kendimize görev saymıyoruz ancak Soyer'in bu açıklamayla 'haddini bir hayli aştığını' söylemek de farz. İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yılı, maalesef Soyer tarafından garip bir işgüzarlıkla kaosa kurban edilmeye çalışılıyor. Bu etkinliğe sponsor olan kuruluşlar, belki belediye başkanı istediği için bunu mecburen yapıyorlar ancak devletin düzenlediği İktisat Kongresi ile aynı tarihte korsan olarak yapılacak bir kongreye sponsor olmak iş adamları için ne kadar akıl karıdır tartışılır.