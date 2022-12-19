Siz gelmeseniz de olur Tunç Soyer!

Kentimizde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 17 Şubat 2023'te yani ilkinin 100. yıldönümünde yeni bir İzmir İktisat Kongresi düzenleniyor.

Çok gereği varmış gibi aynı tarihte Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ayrı bir İktisat Kongresi gerçekleştirecek. Yani İzmir'de devletin yaptığına alternatif olarak Soyer tarafından "korsan" bir İktisat Kongresi daha yapılacak. Soyer'in yarattığı kongre kriziyle ilgili bu köşede kaleme aldığımız yazı dün İzmir'de gündem oldu.

ADETA LÜTFETTİ: KATILIRIM

Vali Yavuz Selim Köşger, ilkinin yapıldığı Kemeraltı'ndaki yerde aslına uygun olarak yeniden inşa edilen İktisat Kongresi binasının inşaatında inceleme yaptı.

Başkan Soyer'den de ilginç bir açıklama geldi. Soyer, "Hükümetin düzenlediği kongreye Cumhurbaşkanı da katılırsa, aynı gün siz ne yapacaksınız?

Cumhurbaşkanının kongresine katılacak mısınız?" sorusuna "Hiç şüphesiz ki katılırım. Program aynı saate rastlarsa, bizimkini değiştirir Cumhurbaşkanınkine katılır, sonra bizim kongremizde çalışmalarımıza başlarız" cevabını verdi.



BU ZİHNİYETLE GELMEYİN ZATEN

Yani Soyer ne kadar yüce gönüllü olduğunu bir kez daha gösterdi desek yeridir! Eee ne de olsa Atatürk'ün ilkini düzenlediği kongre için "İkinci yüzyılın kongresini de ben düzenleyeceğim" diyerek ortaya çıkmış ulu (!) bir başkan kendisi! O yüzden bu sözleri çok anlamlı!



BU HATADAN DÖN BAŞKAN

Soyer sırf kendi PR'ını yapacağım diye İzmir'i ne hallere düşürüyor...

Devletin kongresine karşı korsan kongre düzenlemek olacak iş mi? O yüzden kendisine buradan şunu söylememiz gerekiyor... Siz böyle baltalamaya çalıştıktan sonra devletin kongresine gelseniz ne olur gelmeseniz ne olur Sayın Soyer? Türkiye Cumhuriyeti devletinin düzenlediği kongrede size ihtiyacı olmaz. Yani siz gelmeseniz de olur. Çünkü siz bu korsan kongreyi düzenleyerek bölücülük yapıyorsunuz.

Siz önce bu bölücü zihniyetten, sanki Atatürk'le boy ölçüşüyormuş gibi "Ben de ikinci yüzyılın iktisat kongresini yapacağım" demekten vazgeçin de o kongreye öyle gelin...

Soyer, Rifkin'i korsan kongreye getirecek mi?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer düzenleyeceği korsan İktisat Kongresi için ilginç bir başka açıklama daha yaptı. Korsan kongreye sürpriz isimlerin katılacağını söyleyen Soyer'e CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi başdanışmanlığına getirdiği ABD'li Jeremy Rifkin'in de katılıp katılmayacağı soruldu. Soyer de "İsim vermeyeyim.

Açıklandığında sizin için de sürpriz olacak isimler göreceksiniz" dedi.



50 BİN DOLARA KATILIYOR

Yani Rifkin'in gelme ihtimalini tamamen yok saymadı. Eğer gelmeyecekse "O değil ama başka sürpriz isimler olacak" diyebilirdi. Demek ki, kafasında böyle bir şey var. Rifkin'in katıldığı konferans başına 50 bin dolar aldığı haberlere konu olmuştu. Soyer de zaten "Nasıl olsa kendi cebinden harcamıyorum" diyerek belediyenin bütçesini har vurup harman savuruyor. Borç gırtlağa dayandı. O yüzden "Bir 50 bin dolar basayım Rifkin'i de getireyim, namım yürüsün" diyebilir mi hep birlikte göreceğiz!