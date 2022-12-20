Serter’e FETÖ iddiası ve ateş ile duman ilişkisi!

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'le ilgili FETÖ iddialarını Yeni Asır Gazetesi olarak geçtiğimiz 6 Nisan'da manşet yaptık. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, muayenehanesinde telefonla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü ileri sürülen diş hekimi A.Arif Özzeybek'in FETÖ'nün Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil'le yaptığı görüşmelerle ilgili tuttuğu notlarda Serter'le ilgili çarpıcı iddialar yer alıyordu.

Sabah Gazetesi'nden Mahmut Övür'ün yayınladığı notlarda FETÖ'nün Serter'i 2015'te Karabağlar Belediye Başkan adayı yaptırma talebini Kılıçdaroğlu'na ilettiği ve bunun gerçekleşmemesi üzerine CHP liderine tepki gösterdiği ve ardından Serter'in milletvekili yapıldığı iddiaları bulunuyordu.

NEDEN SERTER'LE UĞRAŞSINLAR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da önceki akşam TV'de bu iddiayı gündeme getirdi ve Serter'in FETÖ'nün isteğiyle CHP İzmir İl Başkanı ve milletvekili yapıldığını ifade etti. Serter ise, bir açıklama yaparak bu sözleri iftira olarak nitelendirdi ve dava açacağını söyledi. Serter böyle dedi ama akıllara şu soru da gelmiyor değil: Diyelim ki, Serter'e birileri iftira atmaya çalışıyor.

Peki o birileri, CHP'de birçok etkin milletvekili varken neden öyle suya sabuna pek dokunmayan ve ortalarda "Bakan olmak istiyorum" diye dolaşmaktan başka pek icraatı bulunmayan Serter'i hedef alsın ki?

Yani Bedri Serter'in CHP içindeki özgül ağırlığı nedir ki onunla uğraşılsın?

Serter'in FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiasının gerçek olup olmadığı ancak bağımsız yargının yapacağı bir soruşturma ile ortaya çıkarılabilir. Ancak, ortada Serter'e yönelik bir komplo kurmayı gerektirecek bir sebep gözükmediği dikkate alındığında sizin de aklınıza "ateş olmayan yerden duman çıkmayacağı" yönündeki kuşkucu atasözü gelmiyor mu?

KORA AİLESİ'NDE YÖNETİM KAVGASI!

Duayen iş insanları Vedat Kora ve Cihat Kora tarafından kurulan ve halen Afyonkarahisar, Konya ve Ankara'da üretim yapan Alkim Kimya ile İzmir Kemalpaşa'daki Alkim Kağıt firmalarını bünyesinde bulunduran Alkim Grubu'nun sahibi kardeş ve kuzenler arasında kavga çıktı. Merhum Cihat Kora'nın İzmir'de ikamet etmesinden dolayı bir ayağı İzmir'de yaşayan Kora Ailesi'nden merhum ağabey Vedat Kora'nın Fransa'da yaşayan oğlu Arkın Kora, sosyal medyada ilginç bir mesaj yayınlayarak Alkim Kimya'da yüzde 16.99'u bulan hisselerinden satışlar yaptığını duyurdu.

AĞIR ELEŞTİRİLER YÖNELTTİ

Alkim Kimya'da yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüten Arkın Kora, bu satışları kendi kişisel yatırımları için yaptığını belirtse de ağabeyi Reha Kora'nın başkanlığını yürüttüğü Alkim'in kötü yönetildiği iddiasında bulunarak şirket yönetimine ağır eleştiriler yöneltti.

Tabii, bu sözler kıyameti kopardı. Bu açıklama üzerine Alkim Kimya dün bir açıklama yayınlarak, şirket yönetiminin başarılı olduğunu savundu.

SIKINTILARA RAĞMEN AYRILMADILAR

Önceki yıl vefat eden Cihat Kora, ağabeyi Vedat Kora'nın 1975'te bir uçak kazasında yaşamını yitirmesinin ardından grubu ağabeyinin çocuklarıyla birlikte 2000'li yıllara taşıdı. Aile zor dönemlerde bir arada oldu. Bu süreçte ise, hem Türkiye hem de İzmir ve Ege iş dünyasında birçok kardeş kavgası ve ayrılığı yaşandı.

Umarız, bu tartışma Kora Ailesi içinde de bir ayrılığa neden olmaz ve başta İzmir Kemalpaşa'da 350 milyon liralık yeni yatırıma hazırlanan Alkim Kağıt ve sektöründe Türkiye devi olan Alkim Kimya yoluna başarılı bir şekilde devam eder.