İyi Parti’deki savaşta sürpriz hamleler geldi

İyi Parti İzmir'de önümüzdeki pazar günü yapılacak il başkanlığı seçimi öncesi savaş iyice büyüdü. Genel Başkan Başdanışmanı olan İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve mevcut İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile birlikte iş adamı Sinan Bezircioğlu'nu aday çıkaran Genel Başkan'a en yakın isimlerden danışmanı Ömer Karakaş, açıktan atağa kalktı. Bu yapıya karşı büyük bir prestij mücadelesine girişen ve yol arkadaşı avukat Ülkü Doğan'ı aday çıkaran TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da bu atağa karşılık verdi.

KARAKAŞ KESKİN'İ İKNA ETTİ

Karakaş, daha önce Dervişoğlu'nun destekleyeceği aday olarak dillendirilen Öztürk Keskin'i Ankara'ya çağırdı. Keskin, Karakaş tarafından Bezircilioğlu lehine adaylıktan çekilmeye ikna edildi. Bu arada diğer il başkan adayları Şakir Genç ve Oğuzhan Yar da bugün adaylıktan çekildiklerini açıklama kararı aldı. İki ismin Dervişoğlu'nun adayı Doğan'a desteklerini açıklayacakları kulislerde konuşuluyor.

Şakir Genç, dünkü görüşmemizde, Bezircilioğlu'nu kastederek, "4 yılda partide 4 kez bile görülmeyen bir adayın, partiyi önümüzdeki 4 seçime hazırlayabileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

KIRILMAYA DOĞRU GİDİYOR

Yani İyi Parti İzmir'de başlayan yangın partinin zirvesini de sarmış oldu. Bir cephede Genel Başkan Meral Akşener'in en has adamlarından Ömer Karakaş, diğer cephede ise, partinin özgül ağırlığı en fazla olan isimlerinden Müsavat Dervişoğlu var. O yüzden bu kapışma, İyi Parti'nin zirvesinde geri dönüşü pek mümkün olmayan ciddi bir kırılmayı da gündeme getirecek gibi gözüküyor.

HEYKELLE ELEŞTİRİLEN CHP'YE HEYKELTIRAŞ YÖNETİCİ ATANDI!

CHP bugüne kadar hep "heykel sevicilikle" eleştirildi. CHP'li bazı belediye başkanları da diktikleri onlarca heykelle bu eleştirilerin üzerine adeta benzinle gitti. İşte durum böyleyken CHP İzmir'in yeni il yönetim kuruluna Yeşildere yolundaki dev Atatürk Maskı dahil İzmir'de çok sayıda eseri bulunan heykeltıraş Harun Atalayman'ın da alınması oldukça enteresan bir tablo oluşturdu.

Yönetim listesi genel merkezden onay alan çiçeği burnunda İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu aradık ve bunu sorduk. "Heykeltıraş arkadaşımız İzmir'de çok sayıda eser bırakmış bir isim. Ben yönetimde bir sanatçının olmasını çok arzuluyordum.

Atatürk'ün de dediği gibi sanat yoksa damarlarımızdan biri eksiktir. Popüler bir sanatçının olmasını çok arzuladık. Konu bundan ibaret" diye konuştu.

KUAFÖR DE VAR ANTROPOLOG DA

Yeni yönetimde yer alan Gonca Altunsoy'un antropolog, Nurdan Karakartal'ın ise bir kuaför olması dikkat çeken noktalar oldu. Aslanoğlu'na bunu da sorduk.

"Bir kişinin antropoloji mezunu olması neden çok enteresandır? Üniversitede bunun eğitimini görmüş. Ben, 'Arkadaşlar antropoloji uzmanına çok ihtiyacımız vardı, o yüzden yönetime aldım. Ya da 'Bizim saçlarımızı kim kesecek, o yüzden bir kuaföre ihtiyaç vardı' desem o zaman tamam. Ancak güzel taraftan bakılırsa insanlar şöyle görebilirler: Öyle bir liste oluşturuldu ki kuaför de var antropolog da" ifadelerini kullandı.