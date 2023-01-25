Memlekette dolar kuru 2-3 liralardan 18 liralara çıktı. Kur korumalı mevduat gibi tedbirlerle nihayet buralarda durduruldu. Bunun da etkisiyle ihracatımız katlandı. İhracatçı iyi para kazandı ve de kazanmaya devam ediyor.

Bunu görmek isteyen firmaların ihracat miktarları ve cirolarına bakabilir. Ancak anlaşılan bir kısım ihracatçımıza bu yetmiyor...

Bunları Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İzmir iş dünyasıyla gerçekleştirdiği buluşmada söylediği sözler için belirtiyoruz. Eskinazi, İzmir'in akil insanlarından biridir, biz de ekonomi muhabirliği yıllarımızdan bu yana kendisine büyük saygı duyarız. Ancak dünkü toplantıda dolar kurunun yüzde 32.7 daha artarak 25 liralara getirilmesi talebinde bulunması çok yadırgatıcı oldu.



ÇOK ACI ÇEKİYORLARMIŞ!

Jak Bey dedi ki, "İhracatçılar olarak, döviz kurlarının mevcut durumu bizlere acı veriyor. Biz ihracatçılarda, bu döviz kuruyla rekabetçi olamayacağımızı her fırsatta dile getirmeye devam ediyoruz. Anlayacağınız mevcut döviz kuru enflasyonla mücadelede size bir başarı kazandırmazken, bizlerin de rekabetçiliğinin önünde büyük bir set oluşturuyor. Özetle, hepimiz kaybediyoruz.

Günümüzde 18.80 TL civarında olan dolar kuru yüzde 32.7 arttığı takdirde 25 TL seviyesine gelecek. Bu da Türk ihracatçımızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacaktır."

SÖZÜN BİTTİĞİ YER

Söze bakar mısınız? Çok acı çekiyorlarmış!

Bu söylenenlere ne denilebilir ki!

Şu an Türkiye'de en ciddi para kazanan kesimlerin başında yer alan ihracatçılar da hala döviz kuru üzerinden ajitasyon yapıp dolarda yüzde 32.7 gibi bir artış istiyorsa, bu sözün bittiği yerdir.

Döviz kuru sabit olmasına rağmen fiyat artışları devam ediyor, bir de yüzde 32.7'lik kur artışında başta gıda olmak üzere enflasyon nerelere gider hesap edin.

Buradan kendisine sesleniyorum...

Size hava hoş tabii Jak Bey!... İhracat katlanıyor, siz hiçbir dönemde kazanmadığınız paraları kazanıyorsunuz ve bir de üstüne sabit gelirli vatandaşı daha da zor duruma sokacak böyle bir talepte bulunabiliyorsunuz.

Siz 2 liralardan 18 liralara gelen bu döviz kuruna rağmen hala rekabetçi olamıyorsanız önce kendinizi sorgulamanız gerek. Lütfen biraz empati ve insaf...



CHP'NİN İZMİR SİYASETİNE YENİ KAYNAK MI GELİYOR?

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'a bakarsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBETON şirketi batık bir halde.

Sürekli, "2018 yılı cirosu 1.8 milyar TL iken, 2022'nin ilk 9 aylık cirosu 104 milyon TL. Hiçbir şey yapılmamış ve ciro yüzde 90 düşmüş" diyor. Hızal da Başkan Tunç Soyer'in CHP İzmir siyasetini İZBETON'un kaynaklarıyla finanse ettiğini öne sürüyor.



1 MİLYAR 27 MİLYONLUK İHALE

Anlaşılan Başkan Soyer, İZBETON'u finanse etmenin yolunu bulmuş. İzmir Büyükşehir'in 2023 yılı için 5 ayrı araç ve iş makinesi kiralama ihalesi İZBETON'a verilmiş. Toplam rakam 1 milyar 27 milyon lira. Söylendiğine göre İZBETON bu araçları temin etmek için kendisi ayrıca ihaleye çıkacak ve arada kendisi gelir elde edecek.

Hızal'ın öne sürdüğü iddianın doğru olduğu kabul edilirse de CHP İzmir siyasetine taze kaynak girişi sağlanmış olacak!